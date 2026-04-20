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कितनी पढ़ी लिखी है 'चांद मेरा दिल' एक्ट्रेस? जानें अनन्या पांडे की एजुकेशन डिटेल्स
Ananya pandey education: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं एक्ट्रेस आखिर कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज़ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और आज वो इंडस्ट्री की पॉपुलर यंग एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी हैं. हाल ही में वो फिल्म 'चांद मेरा दिल' जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुर्खियों में हैं. कम उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस पढ़ाई लिखाई में कितना माहिर थी.
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Published at : 20 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Tags :Ananya Panday Chand Mera Dil
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