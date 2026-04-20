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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितनी पढ़ी लिखी है 'चांद मेरा दिल' एक्ट्रेस? जानें अनन्या पांडे की एजुकेशन डिटेल्स

कितनी पढ़ी लिखी है 'चांद मेरा दिल' एक्ट्रेस? जानें अनन्या पांडे की एजुकेशन डिटेल्स

Ananya pandey education: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं एक्ट्रेस आखिर कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Ananya pandey education: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं एक्ट्रेस आखिर कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज़ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और आज वो इंडस्ट्री की पॉपुलर यंग एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी हैं. हाल ही में वो फिल्म 'चांद मेरा दिल' जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुर्खियों में हैं. कम उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस पढ़ाई लिखाई में कितना माहिर थी.

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अनन्या पांडे ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सबसे हाई-क्लास स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में की.
अनन्या पांडे ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सबसे हाई-क्लास स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में की.
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स्कूल के दिनों में अनन्या सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक्टिंग, डांस और एक्स्ट्रा-कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफी एक्टिव रहती थीं.
स्कूल के दिनों में अनन्या सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक्टिंग, डांस और एक्स्ट्रा-कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफी एक्टिव रहती थीं.
Published at : 20 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chand Mera Dil

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