कितनी पढ़ी लिखी हैं रश्मिका मंदाना? जानें थामा एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

इसके बाद रश्मिका ने एक के बाद एक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया. लेकिन उनके करियर को असली पंख साल 2021 में आई फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ से मिले, जिसमें उन्होंने ‘श्रीवल्ली’ का रोल निभाया. यह रोल इतना पॉपुलर हुआ कि देशभर में लोग उनके डांस स्टेप्स और डायलॉग्स को दोहराने लगे.