कितनी पढ़ी लिखी हैं रश्मिका मंदाना? जानें थामा एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

Rashmika Mandanna Education: अपनी मुस्कान और दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली रश्मिका, जिन्हें लोग “नेशनल क्रश” कहते हैं, ने एक्टिंग से पहले अपनी पढ़ाई को भी उतनी ही गंभीरता से लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 02:43 PM (IST)
रश्मिका की प्यारी मुस्कान और शानदार एक्टिंग ने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया है. लोग उन्हें “नेशनल क्रश” के नाम से जानते हैं. एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी पूरी मेहनत और ध्यान दिया था. कितनी एडुकेटेड है ये एक्ट्रेस आइए जानते हैं.

रश्मिका मंदाना आज बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनकी प्यारी मुस्कान और शानदार अभिनय ने उन्हें लोगों के दिलों में खास बना दिया है. उन्हें ‘नेशनल क्रश’ का खिताब यूं ही नहीं मिला. इसके पीछे छुपी है एक लंबी मेहनत, संघर्ष और सपनों को उड़ान देने वाली कहानी.
रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के छोटे से कस्बे विराजपेट में हुआ था. वह एक कोडवा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मदन मंदाना का कॉफी एस्टेट और एक फंक्शन हॉल है, जबकि मां सुमन मंदाना एक हाउसवाइफ हैं.
उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कुर्ग पब्लिक स्कूल, गोनीकोप्पल से की. बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान रश्मिका अक्सर अकेली और गलतफहमियों का शिकार होती थीं, लेकिन उनकी मां हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं.
आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मैसूर के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स किया और फिर बेंगलुरु के एम. एस. रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स,से जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री हासिल की.
साल 2014 में रश्मिका ने ‘क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया’ का खिताब जीता.
इसके बाद उन्हें ‘क्लीन एंड क्लियर’ की ब्रांड एंबेसडर भी बनाया गया. यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिससे उनके एक्टिंग करियर का रास्ता खुला.
रश्मिका की तस्वीर अखबार में छपने के बाद कन्नड़ फिल्म निर्माता उनकी मुस्कान पर फिदा हो गए और उन्हें फिल्म ऑफर की.
बिना किसी ऑडिशन के रश्मिका ने साल 2016 में कन्नड़ फिल्म ‘किरिक पार्टी’ से ऐक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया. फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रश्मिका को रातोंरात पहचान मिल गई.
इसके बाद रश्मिका ने एक के बाद एक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया. लेकिन उनके करियर को असली पंख साल 2021 में आई फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ से मिले, जिसमें उन्होंने ‘श्रीवल्ली’ का रोल निभाया. यह रोल इतना पॉपुलर हुआ कि देशभर में लोग उनके डांस स्टेप्स और डायलॉग्स को दोहराने लगे.
अब रश्मिका अपने नए फिल्म
अब रश्मिका अपने नए फिल्म "थामा" में नजर आने वाली है. फैंस उनकी एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
Published at : 21 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna THAMA PUSHPA

Photo Gallery

View More
