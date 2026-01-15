एक्सप्लोरर
कृति सेनन से कितने छोटे हैं उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया? जानें नेटवर्थ में कौन है आगे
Kriti Sanon-Kabir Bahia: कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं दोनों की उम्र और नेटवर्थ के बीच कितना फासला है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि उम्र और नेटवर्थ के मामले में दोनों में कौन आगे है, आइए जानते है.
1/7
2/7
Published at : 15 Jan 2026 03:31 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Kabir Bahia
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन से कितने छोटे हैं उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया? जानें नेटवर्थ में कौन है आगे
बॉलीवुड
8 Photos
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, पैपराजी के लिए दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
7 Photos
अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'
बॉलीवुड
10 Photos
'बॉर्डर 2' से पहले देख डाले सनी देओल की ये शानदार फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन से कितने छोटे हैं उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया? जानें नेटवर्थ में कौन है आगे
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion