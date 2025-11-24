एक्सप्लोरर
इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट
Dharmendra's Hit Pairings: फिल्मों में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने कई एक्ट्रेसेस के साथ इश्क लड़ाए. उनमें से कुछ चुनिंदा हसीनाएं हैं जिनके साथ ही मैन की जोड़ी को पसंद किया गया. यहां है पूरी लिस्ट.
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ कई यादगार फिल्में दी. यहां जानिए उन हसीनाओं की लिस्ट जिनके साथ धर्मेंद्र ने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 24 Nov 2025 07:33 PM (IST)
Tags :Dharmendra Hema Malini Meena Kumari
बॉलीवुड
7 Photos
इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट
बॉलीवुड
12 Photos
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
बॉलीवुड
7 Photos
एक्शन हीरो की तरह याद हैं धर्मेंद्र? भूलिए मत ये कमाल की कॉमेडी फिल्में भी की हैं उन्होंने
बॉलीवुड
8 Photos
धर्मेंद्र ने किससे की थी पहली शादी, 19 की उम्र में इस कुड़ी को बनाया था अपनी दुल्हन
बॉलीवुड
8 Photos
धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, सफेद कपड़ों में दिखीं पत्नी हेमा मालिनी, आंखों में दर्द लिए जोड़े हाथ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल
बॉलीवुड
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion