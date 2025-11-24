हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट

इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट

Dharmendra's Hit Pairings: फिल्मों में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने कई एक्ट्रेसेस के साथ इश्क लड़ाए. उनमें से कुछ चुनिंदा हसीनाएं हैं जिनके साथ ही मैन की जोड़ी को पसंद किया गया. यहां है पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 07:33 PM (IST)
Dharmendra's Hit Pairings: फिल्मों में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने कई एक्ट्रेसेस के साथ इश्क लड़ाए. उनमें से कुछ चुनिंदा हसीनाएं हैं जिनके साथ ही मैन की जोड़ी को पसंद किया गया. यहां है पूरी लिस्ट.

धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ कई यादगार फिल्में दी. यहां जानिए उन हसीनाओं की लिस्ट जिनके साथ धर्मेंद्र ने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया.

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी संग लगभग 40 फिल्मों में काम किया था. दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को बहुत प्यार दिया. दोनों ने 'शोले', 'रजिया सुल्तान', 'प्रतिज्ञा' और कई फिल्मों में काम किया.
लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज का नाम शामिल है. वेटरन एक्टर संग एक्ट्रेस की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया और ये फिल्में सुपरहिट रही. दोनों कलाकारों के हिट फिल्म के लिस्ट में 'झील के उस पार', 'लोफर', 'आदमी और इंसान' जैसी मूवीज का नाम शामिल है.
इसके बाद धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का नाम है. दिवंगत एक्टर की बॉलीवुड की इस खूबसूरत हसीना संग भी जोड़ी बहुत पॉपुलर रही. दोनों ने 'जवान', 'सच्चा झूठा', 'रूप तेरा मस्ताना' समेत कई हिट फिल्मों में काम किया.
धर्मेंद्र संग रेखा की भी जोड़ी बहुत पॉपुलर रही. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम कर ऑडियंस को अपनी केमिस्ट्री से इंप्रेस किया. 'गजब', 'कर्तव्य' और 'कसम सुहाग की' समेत कई मूवीज में अहम भूमिका निभाई.
मीना कुमारी ने धर्मेंद्र संग 7 फिल्मों में काम किया और सभी को ऑडियंस ने बहुत सराहा. दोनों की फिल्मों की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें 'मैं भी लड़की हूं', 'काजल', 'पूर्णिमा', 'चंदन का पालना' और कई मूवीज हैं.
बॉलीवुड के ही मैन और जया प्रदा की जोड़ी ने भी थिएटर्स में बहुत धूम मचाया. दोनों ने 16 फिल्मों में साथ काम किया. इनमें 'शहजादा', 'धर्म और कानून', 'कयामत', 'कुंदन' जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं.
इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर जीनत अमान का नाम शुमार है. दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ही मैन ने खुद खुलासा किया था कि जीनत अमान उन्हें सेट पर इंग्लिश सिखाती थीं. 'हसीना मान जाएगी', धर्मवीर, 'सम्राट', 'यादों की बरात' और कई फिल्मों में काम किया.
Published at : 24 Nov 2025 07:33 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Meena Kumari

