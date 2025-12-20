हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा

'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा

Priyanka Chopra Shares Romantic Moment With Husband: प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस संग खुशहाल जिंदगी जीती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस पति संग अपने खूबसूरत और स्पेशल मोमेंट का जिक्र करती दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 09:50 PM (IST)
Priyanka Chopra Shares Romantic Moment With Husband: प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस संग खुशहाल जिंदगी जीती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस पति संग अपने खूबसूरत और स्पेशल मोमेंट का जिक्र करती दिखीं.

बॉलीवुड की देसी गर्ल अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ शादीशुदा जिंदगी बहुत एंजॉय करती हैं. अब जल्द ही एक्ट्रेस 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएंगी, जहां वो पति निक जोनस संग अपने खूबसूरत पल को फैंस संग शेयर करने वाली हैं.

1/8
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है. पहले ही एपिसोड में बतौर गेस्ट बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को देखा गया.
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है. पहले ही एपिसोड में बतौर गेस्ट बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को देखा गया.
2/8
कपिल शर्मा के शो के पहले एपिसोड में शिरकत कर अदाकारा ने शो में चार चांद लगा दिया. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में प्रियंका चोपड़ा ने कई दिलचस्प बातें की और शो के बाकी मेंबर्स के साथ भी खूब मस्ती करती नजर आईं.
कपिल शर्मा के शो के पहले एपिसोड में शिरकत कर अदाकारा ने शो में चार चांद लगा दिया. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में प्रियंका चोपड़ा ने कई दिलचस्प बातें की और शो के बाकी मेंबर्स के साथ भी खूब मस्ती करती नजर आईं.
Published at : 20 Dec 2025 09:50 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra KAPIL SHARMA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Cough Syrup Scam: योगी अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार? | UP Politics
Cough Syrup Scam: लाइव डिबेट में आपस में भिड़े SP-SBSP प्रवक्ता, एक-दूसरे की खोल डाली पोल! | CM Yogi
Cough Syrup Scam: कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों पर कार्रवाई का इंतजार, क्या कर कही है सरकार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ट्रेंडिंग
Video: गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget