'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा

'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा
Priyanka Chopra Shares Romantic Moment With Husband: प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस संग खुशहाल जिंदगी जीती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस पति संग अपने खूबसूरत और स्पेशल मोमेंट का जिक्र करती दिखीं.
बॉलीवुड की देसी गर्ल अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ शादीशुदा जिंदगी बहुत एंजॉय करती हैं. अब जल्द ही एक्ट्रेस 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएंगी, जहां वो पति निक जोनस संग अपने खूबसूरत पल को फैंस संग शेयर करने वाली हैं.
Published at : 20 Dec 2025 09:50 PM (IST)
'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा
