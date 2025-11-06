हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइमरान हाशमी की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम

इमरान हाशमी की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम

Emraan Hashmi Wife Photo: इस रिपोर्ट में हम आपको एक्टर इमरान हाशमी की रियल लाइफ बेगम से मिलवाने जा रहे हैं. जो बहुत ही खूबसूरत हैं. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Emraan Hashmi Wife Photo: इस रिपोर्ट में हम आपको एक्टर इमरान हाशमी की रियल लाइफ बेगम से मिलवाने जा रहे हैं. जो बहुत ही खूबसूरत हैं. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक्टर यामी गौतम संग नजर आएंगी. जो उनकी पत्नी का रोल निभा रही हैं. लेकिन यहां हम आपको एक्टर की रियल वाइफ की फोटोज दिखा रहे हैं. जो खूबसूरती में यामी से जरा भी कम नहीं हैं.

1/7
इमरान हाशमी की वाइफ का नाम परवीन शहानी है. जिन्हें एक्टर स्कूल के दिनों से ही जानते हैं. तभी से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी. फिर आगे चलकर वो प्यार में बदल गई.
इमरान हाशमी की वाइफ का नाम परवीन शहानी है. जिन्हें एक्टर स्कूल के दिनों से ही जानते हैं. तभी से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी. फिर आगे चलकर वो प्यार में बदल गई.
2/7
इमरान और परवीन ने शादी से पहले 6-7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों के रिश्ते के लिए परवीन का परिवार राजी नहीं था.
इमरान और परवीन ने शादी से पहले 6-7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों के रिश्ते के लिए परवीन का परिवार राजी नहीं था.
3/7
लेकिन परवीन ने फैमिली के खिलाफ जाकर इमरान से शादी का फैसला लिया और साल 2006 में दोनों ने शादी भी कर ली.
लेकिन परवीन ने फैमिली के खिलाफ जाकर इमरान से शादी का फैसला लिया और साल 2006 में दोनों ने शादी भी कर ली.
4/7
परवीन ने इमरान को तब दिल दिया था. जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था. दोनों का प्यार आज के दौर के लिए बड़ी मिसाल है.
परवीन ने इमरान को तब दिल दिया था. जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था. दोनों का प्यार आज के दौर के लिए बड़ी मिसाल है.
5/7
इमरान और परवीन शादी के बाद एक बेटे के पेरंट्स बने. जिसका नाम उन्होंने अयान हाशमी रखा है. अयान छोटी सी उम्र में कैंसर से जंग लड़ चुके हैं.
इमरान और परवीन शादी के बाद एक बेटे के पेरंट्स बने. जिसका नाम उन्होंने अयान हाशमी रखा है. अयान छोटी सी उम्र में कैंसर से जंग लड़ चुके हैं.
6/7
परवीन शहानी 44 साल की हैं. लेकिन खूबसूरती और फिटनेस के मामले में बड़ी-बड़ी हीरोइनों को टक्कर देती हैं.
परवीन शहानी 44 साल की हैं. लेकिन खूबसूरती और फिटनेस के मामले में बड़ी-बड़ी हीरोइनों को टक्कर देती हैं.
7/7
बात करें इमरान की फिल्म ‘हक’ की तो ये 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं. फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरी से प्रेरित है.
बात करें इमरान की फिल्म ‘हक’ की तो ये 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं. फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरी से प्रेरित है.
Published at : 06 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Bollywood Parveen Shahani Haq

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
हेल्थ
Women Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
यूटिलिटी
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget