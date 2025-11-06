एक्सप्लोरर
इमरान हाशमी की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
Emraan Hashmi Wife Photo: इस रिपोर्ट में हम आपको एक्टर इमरान हाशमी की रियल लाइफ बेगम से मिलवाने जा रहे हैं. जो बहुत ही खूबसूरत हैं. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक्टर यामी गौतम संग नजर आएंगी. जो उनकी पत्नी का रोल निभा रही हैं. लेकिन यहां हम आपको एक्टर की रियल वाइफ की फोटोज दिखा रहे हैं. जो खूबसूरती में यामी से जरा भी कम नहीं हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Tags :Emraan Hashmi Bollywood Parveen Shahani Haq
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
बॉलीवुड
7 Photos
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
बॉलीवुड
7 Photos
अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion