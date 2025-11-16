हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगुस्ताख इश्क के रिलीज के पहले फातिमा सना शेख का वायरल हुआ नया पोस्ट, बाहों में बाहें डाल विजय वर्मा संग दिए रोमांटिक पोज

गुस्ताख इश्क के रिलीज के पहले फातिमा सना शेख का वायरल हुआ नया पोस्ट, बाहों में बाहें डाल विजय वर्मा संग दिए रोमांटिक पोज

फातिमा सना शेख और विजय वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म गुस्ताख इश्क को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म रिलीज के पहले स्टारकास्ट का नया पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां देखिए एक झलक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 07:11 AM (IST)
फातिमा सना शेख और विजय वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म गुस्ताख इश्क को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म रिलीज के पहले स्टारकास्ट का नया पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां देखिए एक झलक.

फातिमा सना शेख ने अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के रिलीज के पहले नया पोस्ट शेयर किया है. इन लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस विजय वर्मा के साथ अलग–अलग पोज देते नजर आ रही हैं. आप भी देखिए इस ऑन स्क्रीन कपल की जबरदस्त केमिस्ट्री.

1/7
फातिमा सना शेख और विजय वर्मा 'गुस्ताख इश्क' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फैंस भी इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है. अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं.
1/7

फातिमा सना शेख और विजय वर्मा 'गुस्ताख इश्क' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फैंस भी इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है. अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
अपने को–स्टार के बाहों में बाहें डाले फातिमा ने रोमांटिक पोज दिया है. सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस जोड़ी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
2/7

अपने को–स्टार के बाहों में बाहें डाले फातिमा ने रोमांटिक पोज दिया है. सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस जोड़ी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
3/7
'गुस्ताख इश्क' के स्टारकास्ट इस आउटफिट में खूब जच रहे हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को बहुत भा रही है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गई और बहुत प्यार भी कमा रही है.
3/7

'गुस्ताख इश्क' के स्टारकास्ट इस आउटफिट में खूब जच रहे हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को बहुत भा रही है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गई और बहुत प्यार भी कमा रही है.
4/7
आउटफिट की बात करें तो फातिमा सना शेख ने क्रीम कलर की डिजाइनर साड़ी कैरी की है. इसके साथ उन्होंने लैवेंडर कलर का ब्लाउज पेयर किया है जो उनपर बहुत जच रहा है. एक बार फिर उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज से फैंस को मुरीद बना किया है.
4/7

आउटफिट की बात करें तो फातिमा सना शेख ने क्रीम कलर की डिजाइनर साड़ी कैरी की है. इसके साथ उन्होंने लैवेंडर कलर का ब्लाउज पेयर किया है जो उनपर बहुत जच रहा है. एक बार फिर उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज से फैंस को मुरीद बना किया है.
5/7
मेकअप और एक्सेसरीज को भी एक्ट्रेस ने जबरदस्त तरीके से स्टाइल किया है. उन्होंने ग्लौसी मेकअप किया है और अपने बालों को खुला रखा है. चेन वाले इयरिंग्स और स्टेटमेंट रिंग के साथ उन्होंने अपना हे लुक कंप्लीट किया.
5/7

मेकअप और एक्सेसरीज को भी एक्ट्रेस ने जबरदस्त तरीके से स्टाइल किया है. उन्होंने ग्लौसी मेकअप किया है और अपने बालों को खुला रखा है. चेन वाले इयरिंग्स और स्टेटमेंट रिंग के साथ उन्होंने अपना हे लुक कंप्लीट किया.
6/7
वहीं विजय वर्मा की बात करें तो उनका ये ट्रेडीशनल कम मॉडर्न आउटफिट भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. अपने चार्मिंग स्माइल और डैशिंग पर्सनैलिटी से एक्टर ने फैंस का दिल जीत किया है. फातिमा सना शेख संग उनकी केमिस्ट्री को देख आप भी दोनों के दीवाने हो जाएंगे.
6/7

वहीं विजय वर्मा की बात करें तो उनका ये ट्रेडीशनल कम मॉडर्न आउटफिट भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. अपने चार्मिंग स्माइल और डैशिंग पर्सनैलिटी से एक्टर ने फैंस का दिल जीत किया है. फातिमा सना शेख संग उनकी केमिस्ट्री को देख आप भी दोनों के दीवाने हो जाएंगे.
7/7
बात करें 'गुस्ताख इश्क' की तो ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फातिमा सना शेख और विजय वर्मा के साथ इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विभु पूरी, शारिब हाशमी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.
7/7

बात करें 'गुस्ताख इश्क' की तो ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फातिमा सना शेख और विजय वर्मा के साथ इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विभु पूरी, शारिब हाशमी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.
Published at : 16 Nov 2025 07:11 AM (IST)
Fatima Sana Shaikh Vijay Varma Gustaakh Ishq

