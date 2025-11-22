हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय देवगन, यहां देखें पूरी लिस्ट

‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय देवगन, यहां देखें पूरी लिस्ट

Ajay Devgn Upcoming Movies: इस रिपोर्ट में हम आपके बॉलीवुड के सिंघम यानि अजय देवगन की उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जो जल्द ही पर्दे पर दस्तक देंगी. नीचे देखिए पूरी लिस्ट...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Ajay Devgn Upcoming Movies: इस रिपोर्ट में हम आपके बॉलीवुड के सिंघम यानि अजय देवगन की उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जो जल्द ही पर्दे पर दस्तक देंगी. नीचे देखिए पूरी लिस्ट...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं. जो थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म का दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है. ऐसे में हम आपके लिए उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जिनके सीक्वेल से एक्टर एक बार फिर बड़े पर्दे धमाल मचाएंगे.

गोलमाल 5 – इस लिस्ट का सबसे पहला नाम फेमस फिल्ममेकर रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' का है. फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है. इसमें एक्टक क बार फिर अरशद वारसी और कुणाल खेमू के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे.
शैतान 2 – अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'शैतान' के पहले पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. ऐसे में जल्द ही इसका पार्ट 2 भी मेकर्स लेकर आ रहे हैं. इसका ऐलान भी हो चुका है.
धमाल 4 - फिल्म 'धमाल' के पार्ट 4 में भी अजय देवगन नजर आने वाले हैं. इसमें भी अजय का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिलेगा. खबरों के अनुसार ये फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है.
दृश्यम 3 - 'दृश्यम 3' का भी ऐलान हो चुका है. जिसमें एक्टर का सीरियस अवतार देखने को मिलेगा. अभी फिल्म की रिलीज डेट आउट नहीं हुई है.
रेड 3 – इस लिस्ट में अजय देवगन की फिल्म 'रेड' का भी नाम शामिल है. जिसके दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों ही सुपरहिट रहे. अब मेकर्स जल्द ही पार्ट 3 के साथ लौटेंगे.
बात करें दे दे प्यार दे 2 की तो इसमें अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी और आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.
अजय की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म की स्टोरी और गाने दोनों दर्शकों को पसंद आ रहे हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Ajay Devgn Golmaal 5 Bollywood Raid 3

