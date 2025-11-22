एक्सप्लोरर
‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय देवगन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Ajay Devgn Upcoming Movies: इस रिपोर्ट में हम आपके बॉलीवुड के सिंघम यानि अजय देवगन की उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जो जल्द ही पर्दे पर दस्तक देंगी. नीचे देखिए पूरी लिस्ट...
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं. जो थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म का दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है. ऐसे में हम आपके लिए उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जिनके सीक्वेल से एक्टर एक बार फिर बड़े पर्दे धमाल मचाएंगे.
Published at : 22 Nov 2025 06:05 PM (IST)
