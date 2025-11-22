गोलमाल 5 – इस लिस्ट का सबसे पहला नाम फेमस फिल्ममेकर रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' का है. फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है. इसमें एक्टक क बार फिर अरशद वारसी और कुणाल खेमू के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे.