हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज

मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज

Top 10 Most Awaited Films: हम आपको टॉप 10 मोस्ट अवेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. आइ्ए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Top 10 Most Awaited Films: हम आपको टॉप 10 मोस्ट अवेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. आइ्ए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

दिसंबर एंटरटेनमेंट का धमाकेदार महीना बनने वाला है, क्योंकि इस महीने फिल्मों और वेब सीरीज की भरमार देखने को मिलेगी. आईएमडीबी ने हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड टॉप 10 लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बड़े स्टार्स की धमाकेदार रिलीज़ शामिल हैं. दर्शक इन प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज दिसंबर में कब रिलीज होने वाली हैं.

1/10
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर. ये फिल्म जल्द ही 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है.
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर. ये फिल्म जल्द ही 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
3/10
लिस्ट में तीसरे नंबर पर जयदीप अहलावत की ‘इक्कीस’ है. फिल्म को लेकर चर्चा बनी हुई है और ये 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर जयदीप अहलावत की ‘इक्कीस’ है. फिल्म को लेकर चर्चा बनी हुई है और ये 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
4/10
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु फिल्म ‘द राजा साहब’ है. यह फिल्म अगले साल 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु फिल्म ‘द राजा साहब’ है. यह फिल्म अगले साल 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
5/10
लिस्ट में 5वें नंबर पर तमिल फिल्म जना नायगन है. फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.
लिस्ट में 5वें नंबर पर तमिल फिल्म जना नायगन है. फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.
6/10
लिस्ट में छठे नंबर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ है. फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
लिस्ट में छठे नंबर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ है. फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
7/10
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म अखंड 2 - तांडवम है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म अखंड 2 - तांडवम है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
8/10
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ है. फिल्म को लेकर बज़ जरूर है, लेकिन इसकी रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है.
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ है. फिल्म को लेकर बज़ जरूर है, लेकिन इसकी रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है.
9/10
लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक फिल्म LIK: लव इंश्योरेंस कंपनी है. फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी.
लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक फिल्म LIK: लव इंश्योरेंस कंपनी है. फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी.
10/10
लिस्ट में 10वें नंबर पर मलयालम भाषा की रिवेंज क्राइम ड्रामा फिल्म रेचल है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
लिस्ट में 10वें नंबर पर मलयालम भाषा की रिवेंज क्राइम ड्रामा फिल्म रेचल है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 29 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Ikkis Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Dhurandhar The Raja Saab

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को खूबसूरती से मैनेज करते थे धर्मेंद्र, जब बेटी ईशा देओल ने पिता की तारीफ की थी
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indonesia में तूफान से मरने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी, 180 तक पहुंचा आंकड़ा । BREAKING NEWS
Sri Lanka में आए Cyclone Ditwah को लेकर भारतीय तटीय राज्यों में हाई अलर्ट । BREAKING NEWS
रेडिएशन खतरे की जद में आ गई भारतीय विमान सेवा, समझिए ठीक नहीं हुआ तो क्या हो सकता है ?
Delhi Case: दोस्तों से मिलने गया था गगन, गोलियों की गूंज के साथ लौटी मौत की खबर
श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को खूबसूरती से मैनेज करते थे धर्मेंद्र, जब बेटी ईशा देओल ने पिता की तारीफ की थी
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
नौकरी
Punjab Jobs 2025: पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस
अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget