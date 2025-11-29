एक्सप्लोरर
मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज
Top 10 Most Awaited Films: हम आपको टॉप 10 मोस्ट अवेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. आइ्ए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.
दिसंबर एंटरटेनमेंट का धमाकेदार महीना बनने वाला है, क्योंकि इस महीने फिल्मों और वेब सीरीज की भरमार देखने को मिलेगी. आईएमडीबी ने हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड टॉप 10 लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बड़े स्टार्स की धमाकेदार रिलीज़ शामिल हैं. दर्शक इन प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज दिसंबर में कब रिलीज होने वाली हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Nov 2025 01:07 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज
बॉलीवुड
11 Photos
स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, दिशा पाटनी ने लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
16 Photos
गुस्ताख इश्क प्रीमियर: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक
बॉलीवुड
7 Photos
डीप नेक ड्रेस में कृति खरबंदा ने बिखेरा हुस्न का जलवा, वायरल फोटोज देख बढ़ जाएंगी धड़कनें
बॉलीवुड
7 Photos
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड
बॉलीवुड
10 Photos
हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज
बॉलीवुड
11 Photos
स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, दिशा पाटनी ने लूट ली लाइमलाइट
एबीपी लाइव
Opinion