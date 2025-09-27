दुर्गा पूजा पर चाहिए ट्रेडिशनल लुक, काजोल की साड़ियों से ले सकते हैं इस्पिरेशन

काजोल देवगन इस लुक में मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा रही हैं. उन्होंने चमकीली लाइम-ग्रीन साटन साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने स्टाइलिश बेल्ट के साथ कैरी किया है. साड़ी का फैब्रिक और ड्रेपिंग इसे रॉयल टच दे रहा है, वहीं बेल्ट इसे वेस्टर्न फ्यूज़न लुक बना रहा है. खुले सीधे बाल और नैचुरल मेकअप उनके पूरे अंदाज़ को और भी क्लासी व फ्रेश बना रहे हैं.
काजोल इस लुक में बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. उन्होंने गहरे गुलाबी-लाल रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी पहनी है, जिसे मैचिंग डीप नेकलाइन वाले स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ कैरी किया है. उनके लुक को हैवी स्टोन चोकर नेकलेस और गोल्ड वॉच ने और भी रॉयल टच दिया है. मेकअप सॉफ्ट और न्यूड टोन में है, जिससे उनका नेचुरल ग्लो हाईलाइट हो रहा है. बालों को सिम्पल बन में उन्होंने रखा है.
यहाँ इस लुक मे काजोल एक खूबसूरत साड़ी पहने हुए हैं, जो हल्के गुलाबी और बेज रंग की है. यह साड़ी कढ़ाई और सीक्वेंस के काम से सजी है. उन्होंने इसे एक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है. एक्सेसरीज़ की बात करें तो, उन्होंने अपने कान में एक हरे रंग का स्टड पहना है और गोल्डन और रंगीन चूड़ियों के साथ एक चौड़ा कंगन पहना हुआ है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और हल्का मेकअप किया हुआ है.
इस तस्वीर मे काजोल एक सुंदर, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं. साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई है. उन्होंने इस साड़ी को एक स्लीवलेस, मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने अपने बालों को पोनीटेल में बाँधा है और कान में छोटे झुमके पहने हैं. उनके हाथों में एक अंगूठी और कंगन भी है. यह पूरा लुक बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रहा है.
यहाx काजोल ने एक हरे रंग की साड़ी पहनी हुए हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है. उन्होंने इस साड़ी को एक फुल-स्लीव, डीप-नेक ब्लाउज के साथ पहना है. ब्लाउज की स्लीव्स पर बारीक मोतियों का काम है, जो उनके लुक में चार चाँद लगा रहा है. उन्होंने अपने बालों को पीछे की ओर पोनीटेल में बाँध रखा है और रिंग पहनी हैं. यह पूरा लुक बहुत ही मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लग रहा है.
यहाँ काजोल एक बहुत ही सुंदर और ब्राइट पीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं. इस साड़ी पर लाल और गुलाबी फूलों की बड़ी-बड़ी प्रिंट्स बनी हुई हैं. उन्होंने इस साड़ी को एक मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने बालों का जूड़ा बनाया है और कानों में छोटे झुमके पहने हैं. यह पूरा लुक बहुत ही फ्रेश लग रहा है.
काजोल इस लुक के लिए एक सुंदर, ऑफ-व्हाइट रंग की साड़ी में हैं. उन्होंने इस साड़ी को मैचिंग फुल-स्लीव ब्लाउज के साथ पहना है, जिस पर हल्की कढ़ाई है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने एक सोने का चोकर नेकलेस पहना है जिसमें हरे रंग के मोती लगे हैं, और साथ में मैचिंग झुमके भी पहने हैं. उन्होंने एक हाथ मे घड़ी और एक मे अंगूठी पहनी हुई है. उनके बाल खुले हैं और मेकअप काफी हल्का है. यह पूरा लुक बहुत ही सोबर और एलिगेंट लग रहा है.
काजोल ने एक काले रंग की साड़ी पहनी हैं, जिस पर बड़े-बड़े हरे और टील रंग के फूलों का प्रिंट बना हुआ है. यह साड़ी बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लग रही है. उन्होंने इस साड़ी को एक काले रंग के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ और रिंग पहनी हैं. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और हल्का मेकअप किया है. उनका यह पूरा लुक बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लग रहा है.
यहाँ काजोल एक स्टाइलिश और मॉडर्न लुक में हैं, जिसमें उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी है. इस साड़ी को उन्होंने एक बेहद खूबसूरत ब्लाउज के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज गोल्डन रंग का है और इस पर इंट्रिकेट कढ़ाई की गई है. ब्लाउज की शोल्डर स्ट्रैप्स पर भी टैसल लगे है, जो उनके लुक को खास बना रही है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने सोने के कंगन और ईयररिंग्स पहने हैं. उनके बाल खुले हैं और मेकअप हल्का है, जो इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
इस लुक मे काजोल ने एक स्टाइलिश ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी पहने हुए हैं. इस साड़ी पर पत्तों और फूलों का प्रिंट बना हुआ है, जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है. उन्होंने इस साड़ी को एक फाइन्ली स्ट्रैप वाले ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को खास बनाने के लिए, उन्होंने एक खूबसूरत चोकर नेकलेस पहना है, जिस पर बारीक काम किया गया है. उन्होंने अपने बालों का मेसी बन मे बनाया है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही एलिगेंट और क्लासिक लग रहा है.
