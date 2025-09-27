दुर्गा पूजा पर चाहिए ट्रेडिशनल लुक, काजोल की साड़ियों से ले सकते हैं इस्पिरेशन

इस लुक मे काजोल ने एक स्टाइलिश ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी पहने हुए हैं. इस साड़ी पर पत्तों और फूलों का प्रिंट बना हुआ है, जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है. उन्होंने इस साड़ी को एक फाइन्ली स्ट्रैप वाले ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को खास बनाने के लिए, उन्होंने एक खूबसूरत चोकर नेकलेस पहना है, जिस पर बारीक काम किया गया है. उन्होंने अपने बालों का मेसी बन मे बनाया है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही एलिगेंट और क्लासिक लग रहा है.