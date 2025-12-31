एक्सप्लोरर
फैमिली के साथ वेकेशन पर निकलीं श्रेया सरन, बेटी को गोद में उठाकर लुटाया प्यार
Shriya Saran Photos: दृश्यम एक्ट्रेस श्रेया सरन नए साल की शुरुआत करने के लिए अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए निकल गई हैं. वो एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ स्पॉट हुईं.
दृश्यम एक्ट्रेस श्रेया सरन अपने लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी आए दिन फोटोज वायरल होती रहती हैं. अब श्रेया अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 12:15 PM (IST)
Tags :Shriya Saran Shriya Saran Airport
बॉलीवुड
8 Photos
साल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल
बॉलीवुड
10 Photos
कितने पढ़े-लिखे है अगस्त्य नंदा? जानें अमिताभ बच्चन के नाती की एजुकेशन क्वालीफिकेशन
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion