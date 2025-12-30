एक्सप्लोरर
साल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल
Multi-starrer Films: साल 2026 में बॉलीवुड में बड़े बजट और मल्टी-स्टारर फिल्मों की भरमार होगी. आइए जानते हैं किन फिल्मों के लिए फैंस सबसे ज्यादा इंतेजार कर रहे हैं.
साल 2026 बॉलीवुड के लिए बड़े बजट और स्टार-पैक्ड फिल्मों का साल बनने वाला है. इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई मल्टी-स्टारर फिल्मों का जलवा देखने को मिलेगा जिनमें बड़े नाम एक ही स्क्रीन पर नजर आएंगे. फैंस को धमाकेदार एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का भरपूर मजा मिलने वाला है.
1/8
2/8
Published at : 30 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Tags :Hera Pheri 3 Border 2 Dhamaal 4
बॉलीवुड
8 Photos
साल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल
बॉलीवुड
10 Photos
कितने पढ़े-लिखे है अगस्त्य नंदा? जानें अमिताभ बच्चन के नाती की एजुकेशन क्वालीफिकेशन
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर
बॉलीवुड
13 Photos
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखने पहुंचे सितारे, बॉबी देओल समेत कई स्टार्स ने ही-मैन की फोटो संग दिए पोज
बॉलीवुड
6 Photos
'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
7 Photos
ऋतिक रोशन ने बेटों संग बिताया पूल टाइम, एब्स देख फैंस बोले- 'कृष 4 की तैयारी हो रही है'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion