हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल

साल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल

Multi-starrer Films: साल 2026 में बॉलीवुड में बड़े बजट और मल्टी-स्टारर फिल्मों की भरमार होगी. आइए जानते हैं किन फिल्मों के लिए फैंस सबसे ज्यादा इंतेजार कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Multi-starrer Films: साल 2026 में बॉलीवुड में बड़े बजट और मल्टी-स्टारर फिल्मों की भरमार होगी. आइए जानते हैं किन फिल्मों के लिए फैंस सबसे ज्यादा इंतेजार कर रहे हैं.

साल 2026 बॉलीवुड के लिए बड़े बजट और स्टार-पैक्ड फिल्मों का साल बनने वाला है. इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई मल्टी-स्टारर फिल्मों का जलवा देखने को मिलेगा जिनमें बड़े नाम एक ही स्क्रीन पर नजर आएंगे. फैंस को धमाकेदार एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का भरपूर मजा मिलने वाला है.

1/8
साल 2026 बॉलीवुड के लिए स्टारकास्ट और ग्रैंड रिलीज के लिहाज से काफी रोमांचक साबित होने वाला है. फैंस को एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का मजा लेने को मिलेगा.
साल 2026 बॉलीवुड के लिए स्टारकास्ट और ग्रैंड रिलीज के लिहाज से काफी रोमांचक साबित होने वाला है. फैंस को एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का मजा लेने को मिलेगा.
2/8
बॉर्डर 2- साल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. सनी देओल की बॉर्डर 2 जनवरी में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे नजर आएंगे. चारों स्टार्स की केमिस्ट्री देखने लायक होगी. फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय है.
बॉर्डर 2- साल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. सनी देओल की बॉर्डर 2 जनवरी में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे नजर आएंगे. चारों स्टार्स की केमिस्ट्री देखने लायक होगी. फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय है.
Published at : 30 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Hera Pheri 3 Border 2 Dhamaal 4

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget