साल 2026 में बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये मल्टी स्टारर फिल्में, लिस्ट में बॉर्डर 2 भी शामिल

बॉर्डर 2- साल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. सनी देओल की बॉर्डर 2 जनवरी में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे नजर आएंगे. चारों स्टार्स की केमिस्ट्री देखने लायक होगी. फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय है.