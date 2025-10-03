हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में ऐसी दिखती थीं चंकी पांडे की पत्नी, फोटोज देख कहेंगे किस फिल्म की हैं एक्ट्रेस

जवानी में ऐसी दिखती थीं चंकी पांडे की पत्नी, फोटोज देख कहेंगे किस फिल्म की हैं एक्ट्रेस

Bhavan Panday 10 Pictures: चंकी पांडे की पत्नी हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं. लेकिन उनकी पुरानी तस्वीरें देख आप भी कहेंगे कि किसी एक्ट्रेस से कम नही लगती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Bhavan Panday 10 Pictures: चंकी पांडे की पत्नी हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं. लेकिन उनकी पुरानी तस्वीरें देख आप भी कहेंगे कि किसी एक्ट्रेस से कम नही लगती हैं.

बॉलीवुड के चर्चित एक्टर चंकी पांडे की पत्नी अपनी स्टाइल और खूबसूरती के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रही हैं. जवानी के दिनों में उनका ग्लैमर और अंदाज किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं था. उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि ये किसी फिल्म की एक्ट्रेस लगती हैं. हर फोटो में उनका लुक और स्टाइल खास अंदाज के साथ झलकता है, जो आज भी लोगों को दीवाना कर देता है.

1/10
चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया है.
चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया है.
2/10
लेकिन वो हमेशा से ही अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं.
लेकिन वो हमेशा से ही अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं.
3/10
जवानी में भावना खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज को भी टक्कर देती थीं.
जवानी में भावना खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज को भी टक्कर देती थीं.
4/10
भावना अक्सर सोशल मीडिया पर चंकी पांडे के साथ पुरानी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
भावना अक्सर सोशल मीडिया पर चंकी पांडे के साथ पुरानी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
5/10
जिसमें उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक साफ झलकता है.
जिसमें उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक साफ झलकता है.
6/10
भावना की पुरानी फोटोज की बात करें तो इस फोटो में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स में वो काफी मॉडर्न नजर आ रही हैं.
भावना की पुरानी फोटोज की बात करें तो इस फोटो में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स में वो काफी मॉडर्न नजर आ रही हैं.
7/10
इस फोटो में भावना चंकी के साथ नजर आ रही है. उन्होंने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैरी किया है जिसमें वो बला की हसीन दिख रही हैं.
इस फोटो में भावना चंकी के साथ नजर आ रही है. उन्होंने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैरी किया है जिसमें वो बला की हसीन दिख रही हैं.
8/10
इस फोटो में भावना ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. उन्होंने हैवी एक्सेसरीज कैरी की है और हेयर्स कर्ली रखे है. उनका ये लुक बेहद ही खास है.
इस फोटो में भावना ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. उन्होंने हैवी एक्सेसरीज कैरी की है और हेयर्स कर्ली रखे है. उनका ये लुक बेहद ही खास है.
9/10
बता दें कि भावना अब 57 साल की हो गई है लेकिन आज भी उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
बता दें कि भावना अब 57 साल की हो गई है लेकिन आज भी उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
10/10
खूबसूरती के मामले में वो अपनी बेटी अनन्या को भी पीछे छोड़ देती है.
खूबसूरती के मामले में वो अपनी बेटी अनन्या को भी पीछे छोड़ देती है.
Published at : 03 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Chunky Panday Bhavna Pandey

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Shlokka Dyes Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Zelio E-Mobility Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
ICICI Prudential Conglomerate Fund NFO: Multi Sector Growth का नया रास्ता!| Paisa Live
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Diwali पर DA और Dr में बढ़ोतरी ,1.16 करोड़ Employees को फायदा | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने स्कर्ट-टॉप आउफिट में लूटी महफिल, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन
सोनम कपूर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस लगीं कयामत
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
शिक्षा
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget