हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचंकी पांडे की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी भी है मां के आगे फेल

चंकी पांडे की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी भी है मां के आगे फेल

Chunky Panday Wife 10 Photos: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे अक्सर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 07:32 PM (IST)
Chunky Panday Wife 10 Photos: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे अक्सर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे अपनी स्टाइल और ग्रेसफुल लुक्स के लिए जानी जाती हैं.भावना अक्सर अपने फैशन और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहतीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं और कई बार तो उनकी खूबसूरती बेटी को भी पीछे छोड़ देती है. उनकी पर्सनैलिटी और एलिगेंस हर तस्वीर में साफ झलकती है.

1/10
चंकी पांडे ने 17 जनवरी 1998 में भावना पांडे से शादी की थी.
चंकी पांडे ने 17 जनवरी 1998 में भावना पांडे से शादी की थी.
2/10
चंकी पांडे और भावना पांडे बॉलीवुड के मोस्ट फेमस और लवेबल कपल हैं.
चंकी पांडे और भावना पांडे बॉलीवुड के मोस्ट फेमस और लवेबल कपल हैं.
3/10
चंकी और भावना की दो बेटियां हैं, जिनका नाम अनन्या पांडे और रायसा पांडे है.
चंकी और भावना की दो बेटियां हैं, जिनका नाम अनन्या पांडे और रायसा पांडे है.
4/10
वहीं अगर भावना की खूबसूरती की बात करें तो वो अपनी बेटी अनन्या को भी पीछे छोड़ देती हैं.
वहीं अगर भावना की खूबसूरती की बात करें तो वो अपनी बेटी अनन्या को भी पीछे छोड़ देती हैं.
5/10
57 साल की उम्र में भी भावना बला की हसीन और ग्लैमरस दिखती हैं.
57 साल की उम्र में भी भावना बला की हसीन और ग्लैमरस दिखती हैं.
6/10
भावना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
भावना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
7/10
इस तस्वीर में भावना बेहद ही ग्लैमरस दिख रही हैं. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न बना रहा है. मिनिमल मेकअप के भावना की ब्यूटी और भी उभर रही है.
इस तस्वीर में भावना बेहद ही ग्लैमरस दिख रही हैं. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न बना रहा है. मिनिमल मेकअप के भावना की ब्यूटी और भी उभर रही है.
8/10
इस तस्वीर में भावना मरून कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर्स रखे हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश लग रहा है.
इस तस्वीर में भावना मरून कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर्स रखे हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश लग रहा है.
9/10
इस तस्वीर में भावना वेस्टर्न लुक में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहनी है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इयरिंग्स कैरी किए है और ओपन हेयर्स रखे हैं. उनका ये लुक उन्हें और भी मॉडर्न बना रहा है.
इस तस्वीर में भावना वेस्टर्न लुक में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहनी है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इयरिंग्स कैरी किए है और ओपन हेयर्स रखे हैं. उनका ये लुक उन्हें और भी मॉडर्न बना रहा है.
10/10
इस तस्वीर में भावना बेहद ही क्लासी और मॉडर्न दिख रहीं हैं. उन्होंने ब्लू कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी है. साथ ही गोगल्स लगाए हैं. नेचुरल ब्यूटी के साथ भावना और भी खूबसूरत दिख रहीं हैं.
इस तस्वीर में भावना बेहद ही क्लासी और मॉडर्न दिख रहीं हैं. उन्होंने ब्लू कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी है. साथ ही गोगल्स लगाए हैं. नेचुरल ब्यूटी के साथ भावना और भी खूबसूरत दिख रहीं हैं.
Published at : 26 Sep 2025 07:31 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chunky Panday Bhavna Pandey

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget