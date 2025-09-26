एक्सप्लोरर
चंकी पांडे की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी भी है मां के आगे फेल
Chunky Panday Wife 10 Photos: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे अक्सर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे अपनी स्टाइल और ग्रेसफुल लुक्स के लिए जानी जाती हैं.भावना अक्सर अपने फैशन और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहतीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं और कई बार तो उनकी खूबसूरती बेटी को भी पीछे छोड़ देती है. उनकी पर्सनैलिटी और एलिगेंस हर तस्वीर में साफ झलकती है.
Published at : 26 Sep 2025 07:31 PM (IST)
बॉलीवुड
