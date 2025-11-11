चिल्ड्रन डे पर अपने बच्चों के साथ जरुर देखें ये फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

नील माधव पंडा की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'आय एम कलाम' हर बच्चे को जरूर दिखाई जानी चाहिए. यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हर हाल में अंग्रेजी सीखना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार के काम आना चाहता है. यह फिल्म बच्चों को खूब इंस्पायर करेगी. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.