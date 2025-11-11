हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चिल्ड्रन डे पर अपने बच्चों के साथ जरुर देखें ये फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

चिल्ड्रन डे पर अपने बच्चों के साथ जरुर देखें ये फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Childrens Day 2025:चिल्ड्रन डे हर बच्चे के लिए बेहद खास होता हैं. इसलिए हम कुछ ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें आप बच्चों को दिखाकर उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं. आइए जानते है किन सी है वो फिल्में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:26 PM (IST)
Childrens Day 2025:चिल्ड्रन डे हर बच्चे के लिए बेहद खास होता हैं. इसलिए हम कुछ ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें आप बच्चों को दिखाकर उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं. आइए जानते है किन सी है वो फिल्में.

चिल्ड्रन्स डे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का सबसे अच्छा मौका होता है. अगर आप भी इस दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ कुछ दिल छू लेने वाली और मजेदार फिल्में जरूर देखें. इन फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सीख भी छिपी है. अच्छी बात ये है कि ये सारी फिल्में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अवेलेबल हैं.

1/7
नील माधव पंडा की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'आय एम कलाम' हर बच्चे को जरूर दिखाई जानी चाहिए. यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हर हाल में अंग्रेजी सीखना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार के काम आना चाहता है. यह फिल्म बच्चों को खूब इंस्पायर करेगी. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
नील माधव पंडा की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'आय एम कलाम' हर बच्चे को जरूर दिखाई जानी चाहिए. यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हर हाल में अंग्रेजी सीखना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार के काम आना चाहता है. यह फिल्म बच्चों को खूब इंस्पायर करेगी. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
'तारें जमीन पर' बच्चों के साथ-साथ उनके पैरेंट्स के लिए भी बेहद जरूरी फिल्म है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि हर बच्चा खास होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. इस फिल्म का आनंद आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'तारें जमीन पर' बच्चों के साथ-साथ उनके पैरेंट्स के लिए भी बेहद जरूरी फिल्म है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि हर बच्चा खास होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. इस फिल्म का आनंद आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3/7
निल बटे संनाटा फिल्म गरीब मां-बेटी पर बनी है. यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
निल बटे संनाटा फिल्म गरीब मां-बेटी पर बनी है. यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
4/7
'चिल्लर पार्टी' एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो बच्चों के एक ग्रुप और एक आवारा कुत्ते की कहानी है. यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक एंटरटेनमेंट और इमोशनल एक्सपीरियंस देती है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
'चिल्लर पार्टी' एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो बच्चों के एक ग्रुप और एक आवारा कुत्ते की कहानी है. यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक एंटरटेनमेंट और इमोशनल एक्सपीरियंस देती है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
5/7
'दंगल' बच्चों को दिखाने के लिए एक बेहतरीन फिल्म है क्योंकि यह एक इंस्पिरेशनल और पारिवारिक फिल्म है. यह बच्चों को कड़ी मेहनत, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'दंगल' बच्चों को दिखाने के लिए एक बेहतरीन फिल्म है क्योंकि यह एक इंस्पिरेशनल और पारिवारिक फिल्म है. यह बच्चों को कड़ी मेहनत, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
6/7
'सितारे जमीन पर' 2025 में आई एक बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली और इंस्पिरेशनल फिल्म है. फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा पर बेस्ड है जो एक घमंडी बास्केटबॉल कोच की कहानी बताती है. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
'सितारे जमीन पर' 2025 में आई एक बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली और इंस्पिरेशनल फिल्म है. फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा पर बेस्ड है जो एक घमंडी बास्केटबॉल कोच की कहानी बताती है. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
7/7
अमोल गुप्ते की फिल्म 'स्टेनली का डिब्बा' एंटरटेमेंन्ट से भरी होने के साथ-साथ इमोशनल भी है. इस फिल्म को आप बच्चों को दिखा सकते हैं, और ये फिल्म यूट्यूब पर देखने के लिए अवेलेबल है.
अमोल गुप्ते की फिल्म 'स्टेनली का डिब्बा' एंटरटेमेंन्ट से भरी होने के साथ-साथ इमोशनल भी है. इस फिल्म को आप बच्चों को दिखा सकते हैं, और ये फिल्म यूट्यूब पर देखने के लिए अवेलेबल है.
Published at : 11 Nov 2025 01:26 PM (IST)
Dangal Taare Zameen Par Chillar Party Childrens Day 2025

