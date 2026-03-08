नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का नया एपिसोड दर्शकों के लिए बहुत मजेदार रहा. इसमें एक्टर और सांसद रवि किशन, सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा मेहमान बनकर आए. इसी बीच रवि किशन ने अपने और भोजपुरी एक्टर-नेता मनोज तिवारी के बीच चलने वाली मजाक और नोकझोंक के बारे में दर्शकों को बताया, जिसने दर्शकों का खूब हंसाया.

कपिल शर्मा ने दिखाया मनोज तिवारी का वीडियो

कपिल शर्मा ने शो में रवि किशन को मनोज तिवारी का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें मनोज तिवारी कहते हैं कि उन्होंने ही रवि किशन को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था. जैसे ही रवि किशन ने यह क्लिप देखा, उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले गांवों में भजन गाया करते थे. उनकी पहली फिल्म 'सैंया हमार' थी और उसके बाद ही मनोज तिवारी जैसे लोग इंडस्ट्री में आए. तब ये ठीक से चल भी नहीं पाते थे, इन्हें चलना हमने सिखाया और ब्लैक कॉफी पीना भी हमने ही सिखाया.'

35 मिमी का कैमरा देख हैरान थे मनोज तिवारी

रवि किशन ने मनोज तिवारी के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर की और कहा कि फिल्म 'कन्यादान' की शूटिंग के समय बनारस के घाट पर मनोज तिवारी पहली बार इतने बड़े कैमरे को देखकर हैरान रह गए थे. रवि किशन ने मजाक में कहा, 'मनोज बाबू, याद है जब आपने 35 मिमी का बड़ा कैमरा देखा था तो कितने हैरान हो गए थे. मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हें मुंबई घुमाया, डायलॉग बोलना सिखाया और यहां तक कि संसद में बोलना भी सिखाया. नहीं तो तुम्हारे पैर कांपते रहते.'

नवजोत सिंह सिद्धू ने किया फ्लर्ट

बता दें, मनोज तिवारी अक्सर ऐसे मजाकिया बयान देते रहते हैं और कपिल के शो में आकर उनके बारे में बातें करते हैं. इस एपिसोड की शुरुआत कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की मजेदार कव्वाली से हुई, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया. इसके बाद रवि किशन ने चार विदेशी मेहमानों के साथ मंच पर एंट्री ली, जिसे देखकर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं. वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी मलाइका को देखकर बहुत उत्साहित नजर आए और मजाकिया अंदाज में उनसे फ्लर्ट करते दिखे.