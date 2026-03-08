अनिल कपूर की दमदार एक्टिंग के कायल हुए शाहरुख खान, 'सूबेदार' देखकर की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इन दिनों फिल्म 'सूबेदार' को लेकर चर्चा में हैं. अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' अमेजन प्राइम पर आ गई है और आते ही इसने चारों तरफ हल्ला मचा दिया है. इसमें अनिल कपूर मूंछ वाले गुस्सैल फौजी के अवतार में नजर आए और उनका ये अवतार हर किसी को पसंद आ रहा है. ऑडियंस से 'सूबेदार' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच अब शाहरुख खान ने भी 'सूबेदार' देख डाली है और उन्होंने अनिल कपूर की जमकर तारीफ भी की.

अनिल कपूर के फैन हुए शाहरुख खान

बता दें, 'सूबेदार' को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है. इस मूवी में 70 साल की उम्र में भी अनिल कपूर के अंदर जो एनर्जी नजर आई है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. शाहरुख खान ने अपने एक्स अकाउंट पर 'सूबेदार' का एक रिव्यू शेयर किया.

एक्टर ने लिखा, 'सूबेदार को बहुत एंजॉय किया. अनिल पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना सब कुछ देंगे, एक सधी हुई लेकिन असरदार परफॉर्मेंस. काम की तरफ उनका डेडिकेशन इंस्पायरिंग है और एक्शन बहुत अच्छा था. आदित्य रावल, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, फैसल मलिक, राधिका मदान-हर किरदार को खास तरीके से बनाया गया था और आप सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. बहुत बढ़िया सुरेश त्रिवेणी और पूरी टीम… ढेर सारा प्यार.'

Thoroughly enjoyed #Subedaar. Can always count on @AnilKapoor to give it his all - a restrained yet effective performance. His dedication to the craft is inspiring and the action was so good!!! #AdityaRawal, #SaurabhShukla, #MonaSingh, #FaisalMalik, #RadhikaMadan - each… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 7, 2026

अनिल कपूर ने किया रिएक्ट

शाहरुख खान के इस रिव्यू के बाद अनिल कपूर ने रिएक्ट किया है. अनिल कपूर ने शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'शाहरुख, बहुत खुशी हुई कि आपने 'सूबेदार' देखी. आपकी बातें हम सबके लिए बहुत मायने रखती हैं, खासकर ऐसे इंसान की तरफ से जिसने इतने सालों में सिनेमा के जरिए ऑडियंस को इतना प्यार और जादू दिया है. ये हम सबके लिए इसे और भी खास बनाता है.

Shah Rukh, so happy you saw Subedaar. Your words mean a lot to all of us especially coming from someone who has given audiences so much love and magic through cinema over the years. Makes this more special for all of us. 🤗 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 7, 2026

अनुराग कश्यप भी हुए अनिल कपूर के दीवाने

अनुराग कश्यप ने हाल ही में फिल्म सूबेदार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की और इसकी जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आने के बजाय सिनेमाघरों में रिलीज होनी चाहिए थी, क्योंकि इसे बड़े पर्दे को ध्यान में रखकर शूट किया गया है. उनका कहना था कि अगर इसे थिएटर में भरे हुए दर्शकों के साथ देखा जाता तो अनुभव और भी खास होता.

कश्यप ने फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि फिल्म में बुंदेलखंड और चंबल के इलाके की दुनिया को बहुत वास्तविक तरीके से दिखाया गया है, जहां पितृसत्ता और दबदबे का माहौल साफ नजर आता है. उन्होंने यह भी कहा कि यही वह जमीन है, जहां से कभी फूलन देवी और पान सिंह तोमर जैसी कहानियां सामने आई थीं.

View this post on Instagram A post shared by Anurag Kashyap (@anuragkashyap10)

अनिल कपूर के अभिनय के हुए फैन

फिल्म में अनिल कपूर के अभिनय की भी कश्यप ने खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि मेरी जंग और तेजाब में दिखने वाली उनकी एनर्जी और जुनून इस फिल्म में भी नजर आता है. इसके अलावा उन्होंने फ़ैसल मलिक, मोना सिंह, आदित्य रावल और राधिका मदान के अभिनय की भी तारीफ की. वहीं सौरभ शुक्ला के एक्शन सीन को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर काफी मजा आया.

कश्यप ने फिल्म के एक्शन और सिनेमैटोग्राफी की भी खास तौर पर तारीफ की. उनका कहना है कि आजकल जहां ज्यादातर फिल्मों में जरूरत से ज्यादा दिखावटी एक्शन होता है, वहीं इस फिल्म का एक्शन काफी वास्तविक और सादा है. उन्होंने लिखा कि यही सादगी फिल्म को अलग बनाती है और आखिरी में कहा, 'यह मेरी तरह की कमर्शियल फिल्म है.'