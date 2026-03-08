हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा ने पहना एक दूसरे के नाम का पेंडेंट, यूं किया प्यार का इजहार
Hardik Mahieka Relationship: हार्दिक और माहिका इन दिनों अपने रिलेशनशिप फेज को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच हाल ही में दोनों ने खास अंदाज में एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं. इन दिनों वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस रिलेशनशिप में हार्दिक और माहिका प्यार की सारी हदें पार करने पर तुले हैं. अब हाल ही में दोनों ने कुछ इस तरह से प्यार का इजहार किया है, जिसे देख फैंस भी हैरान रह गए हैं.
हार्दिक- माहिका और प्यार का इजहार
हाल ही में हार्दिक पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ नजर आए. इस दौरान का उनका एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में हार्दिक पंड्या और माहिका की जोड़ी के अलाव कुछ और भी ऐसा था जिसने लाइम लाइट बटोर ली. दरअसल इस दौरान हार्दिक के गले में M इनिशियल का पेंडेंट दिखा. तो वहीं माहिका के गले में H नाम का पेंडेंट नजर आया. दोनों ने एक दूसरे के नाम के इनिशियल पहनकर प्यार जताया है. ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
टैटू भी बनवाया है
गले में पेंडेंट पहनने के अलावा हार्दिक पंड्या ने कुछ दिन पहले वैलेंटाइंस डे के मौके पर माहिका शर्मा के नाम का टैटू अपने गे के पीछे वाले हिस्से पर बनवाया था. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था. जिसके बाद से इन दोनों की जोड़ी की चर्चा भी और तेजी से होने लगी. तो वहीं हार्दिक ने माहिका का 25वां बर्थडे भी बड़े ही जोरदार तरीके से मनाया था.
माहिका से पहले थीं नताशा
बता दें कि हार्दिक पंड्या ने साल 2020 में नताशा स्तांकोविक के साथ शादी की थी. इस शादी से दोनों का एक बच्चा अगस्त्य भी है. साल 2023 में दोनों ने एक बार फिर से राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग की थी. जिसके बाद साल 2025 में दोनों अलग हो गए. अलग होने के बाद भी दोनों बेटे की परवरिश मिलकर ही कर रहे हैं.
