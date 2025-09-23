हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है

दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है

Durga puja 2025: मुंबई के कई लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का गहरा नाता है. इन सेलिब्रिटीज के साथ इन पूजा पंडालों से कई खास बातें भी जुड़ी हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:09 AM (IST)
Durga puja 2025: मुंबई के कई लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का गहरा नाता है. इन सेलिब्रिटीज के साथ इन पूजा पंडालों से कई खास बातें भी जुड़ी हुई हैं.

मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्लैमर और सितारों की मौजूदगी से भी खास बन जाते हैं. हर साल यहां बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचती हैं. इन पंडालों से जुड़े किस्से और परंपराएं इन्हें और खास बना देती हैं. सेलिब्रिटीज का आना न केवल भक्ति का रंग घोलता है, बल्कि पंडालों की रौनक भी दोगुनी कर देता है.

1/7
एक्ट्रेसेस काजोल दुर्गा पूजा का कार्यक्रम पिछले कई सालों से मनाती आ रही हैं. वह अपनी मां तनुजा, बहन तनीषा मुखर्जी और बेटी न्यासा के साथ पूजा पंडाल पर पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन करती हैं.
एक्ट्रेसेस काजोल दुर्गा पूजा का कार्यक्रम पिछले कई सालों से मनाती आ रही हैं. वह अपनी मां तनुजा, बहन तनीषा मुखर्जी और बेटी न्यासा के साथ पूजा पंडाल पर पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन करती हैं.
2/7
इस लिस्ट में बंगाली ब्यूटी मौना रॉय का नाम भी शामिल है. टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकीं मौनी भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाती हैं.पिछले साल मौनी की पूजा पंडाल से कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थीं
इस लिस्ट में बंगाली ब्यूटी मौना रॉय का नाम भी शामिल है. टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकीं मौनी भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाती हैं.पिछले साल मौनी की पूजा पंडाल से कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थीं
3/7
रानी मुखर्जी दुर्गा पूजा के मौके पर न सिर्फ दर्शन करती हैं बल्कि रस्मों-रिवाजों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं.उनका ट्रेडिशनल अंदाज पंडाल की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है.
रानी मुखर्जी दुर्गा पूजा के मौके पर न सिर्फ दर्शन करती हैं बल्कि रस्मों-रिवाजों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं.उनका ट्रेडिशनल अंदाज पंडाल की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है.
4/7
'द कपिल शर्मा शो' फेम सुमोना चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल हैं. कई फिल्में, टेलीविजन सीरियल और कॉमेडी शोज में अपनी दमदार एक्टिंग दिखा चुकीं सुमोना दुर्गा पूजा का पर्व धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं.
'द कपिल शर्मा शो' फेम सुमोना चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल हैं. कई फिल्में, टेलीविजन सीरियल और कॉमेडी शोज में अपनी दमदार एक्टिंग दिखा चुकीं सुमोना दुर्गा पूजा का पर्व धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं.
5/7
सुष्मिता सेन हर साल बड़े उत्साह से दुर्गा पूजा में शामिल होती हैं और मां दुर्गा के दर्शन करती हैं. वह अक्सर पंडालों में जाकर पूजा-अर्चना करती हैं और अपने परिवार संग त्योहार की खुशियां मनाती हैं.
सुष्मिता सेन हर साल बड़े उत्साह से दुर्गा पूजा में शामिल होती हैं और मां दुर्गा के दर्शन करती हैं. वह अक्सर पंडालों में जाकर पूजा-अर्चना करती हैं और अपने परिवार संग त्योहार की खुशियां मनाती हैं.
6/7
बिपाशा बसु दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाती हैं और हर साल पंडाल में नजर आती हैं. वह ट्रेडिशनल लुक में मां दुर्गा के दर्शन करती हैं और फैन्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाती हैं.
बिपाशा बसु दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाती हैं और हर साल पंडाल में नजर आती हैं. वह ट्रेडिशनल लुक में मां दुर्गा के दर्शन करती हैं और फैन्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाती हैं.
7/7
इशिता दत्ता हर साल दुर्गा पूजा में शामिल होकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेती हैं. वह ट्रेडिशनल अंदाज में पंडाल की रौनक बढ़ाती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैन्स के साथ साझा करती हैं.
इशिता दत्ता हर साल दुर्गा पूजा में शामिल होकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेती हैं. वह ट्रेडिशनल अंदाज में पंडाल की रौनक बढ़ाती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैन्स के साथ साझा करती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 08:09 AM (IST)
Bollywood Durga Puja 2025

Photo Gallery

