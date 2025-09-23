एक्सप्लोरर
दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है
Durga puja 2025: मुंबई के कई लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का गहरा नाता है. इन सेलिब्रिटीज के साथ इन पूजा पंडालों से कई खास बातें भी जुड़ी हुई हैं.
मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्लैमर और सितारों की मौजूदगी से भी खास बन जाते हैं. हर साल यहां बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचती हैं. इन पंडालों से जुड़े किस्से और परंपराएं इन्हें और खास बना देती हैं. सेलिब्रिटीज का आना न केवल भक्ति का रंग घोलता है, बल्कि पंडालों की रौनक भी दोगुनी कर देता है.
Published at : 23 Sep 2025 08:09 AM (IST)
Tags :Bollywood Durga Puja 2025
