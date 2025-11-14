हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

तीन साल की हुई बिपाशा-करण की बेटी देवी, कपल ने वेकेशन पर मनाया शानदार जश्न, देखें इनसाइड तस्वीरें

तीन साल की हुई बिपाशा-करण की बेटी देवी, कपल ने वेकेशन पर मनाया शानदार जश्न, देखें इनसाइड तस्वीरें

Bipasha Basu Daughter Birthday: बिपाशा बसु ने अपने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Bipasha Basu Daughter Birthday: बिपाशा बसु ने अपने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. जहां हर दिन कपल अपनी रोमांटिक तस्वीरें और बेटी के साथ बिताए सुनहरे पलों को शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने देवी के तीसरे बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/7
बिपाशा बसु ने टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी. शादी के बाद दोनों दो एक बेटी के पेरेंट्स बने. जिसका नाम उन्होंने देवी रखा है. देवी हाल ही में तीन साल की हुई है.
बिपाशा बसु ने टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी. शादी के बाद दोनों दो एक बेटी के पेरेंट्स बने. जिसका नाम उन्होंने देवी रखा है. देवी हाल ही में तीन साल की हुई है.
2/7
देवी के तीसरे बर्थडे पर करण और बिपाशा उसके साथ वेकेशन मना रहे हैं. इस वेकेशन पर ही उन्होंने शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया. इसकी कई तस्वीरें बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
देवी के तीसरे बर्थडे पर करण और बिपाशा उसके साथ वेकेशन मना रहे हैं. इस वेकेशन पर ही उन्होंने शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया. इसकी कई तस्वीरें बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
3/7
इन तस्वीरों में ग्रोवर फैमिली की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रहे है. कुछ तस्वीरों में बर्थडे गर्ल फ्रॉक पहनकर अकेले पोज कर रही हैं. तो कुछ में वो पापा करण संग मस्ती करती दिखी.
इन तस्वीरों में ग्रोवर फैमिली की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रहे है. कुछ तस्वीरों में बर्थडे गर्ल फ्रॉक पहनकर अकेले पोज कर रही हैं. तो कुछ में वो पापा करण संग मस्ती करती दिखी.
4/7
इनके अलावा कुछ फोटोज में बिपाशा बसु का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. एक्ट्रेस पूल किनारे ब्लू बिकिनी में कहर ढहाती हुई भी नजर आई.
इनके अलावा कुछ फोटोज में बिपाशा बसु का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. एक्ट्रेस पूल किनारे ब्लू बिकिनी में कहर ढहाती हुई भी नजर आई.
5/7
बिपाशा बसु ने इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'फैनटास्टिक 3, बर्थडे गॉन राइट..’
बिपाशा बसु ने इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'फैनटास्टिक 3, बर्थडे गॉन राइट..’
6/7
बिपाशा अपनी बेटी को बर्थडे पर प्ले एरिया में भी लेकर गई थी. जहां उन्होंने खूब गेम खेले और रंग-बिरंगे मछली की लाइफ को देखा.
बिपाशा अपनी बेटी को बर्थडे पर प्ले एरिया में भी लेकर गई थी. जहां उन्होंने खूब गेम खेले और रंग-बिरंगे मछली की लाइफ को देखा.
7/7
इस फोटो में करण सिंह ग्रोवर अपनी वाइफ बिपाशा पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं. कपल की केमिस्ट्री पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
इस फोटो में करण सिंह ग्रोवर अपनी वाइफ बिपाशा पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं. कपल की केमिस्ट्री पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
Published at : 14 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Bipasha Basu Karan Singh Grover Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Bihar Assembly Election Result: बिहार की सबसे बड़ी पार्टी BJP, Tejashwi को बड़ा झटका
Bihar Assembly Election Result: Nitish के CM पद पर सस्पेंस! BJP करेगी 'खेल'? | Bihar Election 2025

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
