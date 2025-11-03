‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक अभी तक 25.32 करोड़ की कमाई कर ली है और ये अभी जारी है. अब ये साफ है कि फिल्म जल्दी ही 'ये जवानी है दीवानी' और 'गिल्ली' को भी पीछे करने वाली है. और चौथे और फिर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है.