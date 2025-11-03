हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बाहुबली: द एपिक' इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज

'बाहुबली: द एपिक' इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज

Baahubali The Epic: हाल ही में री रिलीज हुई फिल्म बाहुबली द एपिक का अब तक शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. वहीं अब देखा जा रहा है कि फिल्म जल्द ही ये जवानी है दीवानी और घिल्ली को पछाड़ने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Baahubali The Epic: हाल ही में री रिलीज हुई फिल्म बाहुबली द एपिक का अब तक शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. वहीं अब देखा जा रहा है कि फिल्म जल्द ही ये जवानी है दीवानी और घिल्ली को पछाड़ने वाली है.

साल 2025 में कई बड़ी फिल्में रि-रिलीज हुईं, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इन्हीं में अब एक और नाम तेजी से जुड़ रहा है ‘बाहुबली: द एपिक’. फिल्म ने रि-रिलीज के कुछ ही दिनों में जबरदस्त कमाई कर ली है. अब यह फिल्म साल की चौथी सबसे बड़ी और फिर तीसरी री-रिलीज बनने के लिए तैयार है.

1/7
सैक्निल्क के मुताबिक, री-रिलीज हुई फिल्‍मों की सबसे ज्यादा कमाई की लिस्‍ट में 'सनम तेरी कसम' सबसे ऊपर है.
सैक्निल्क के मुताबिक, री-रिलीज हुई फिल्‍मों की सबसे ज्यादा कमाई की लिस्‍ट में 'सनम तेरी कसम' सबसे ऊपर है.
2/7
हर्षवर्धन राणे की ये फिल्म जो नौ साल पहले रिलीज होकर फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं दोबारा रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर 41.94 करोड़ की कमाई कर ली.
हर्षवर्धन राणे की ये फिल्म जो नौ साल पहले रिलीज होकर फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं दोबारा रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर 41.94 करोड़ की कमाई कर ली.
3/7
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'तुम्बाड' है. बता दें, फिल्म जब 2018 में आई तब बुरी तरह फ्लॉप हुई. लेकिन सोहम शाह ने फिल्म को जब दोबारा रिलीज किया तो फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 38 करोड़ रुपये की कमाई थी.
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'तुम्बाड' है. बता दें, फिल्म जब 2018 में आई तब बुरी तरह फ्लॉप हुई. लेकिन सोहम शाह ने फिल्म को जब दोबारा रिलीज किया तो फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 38 करोड़ रुपये की कमाई थी.
4/7
बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म 'गिल्ली' जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, इसने री-रिलीज पर 26.5 करोड़ की कमाई की.
बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म 'गिल्ली' जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, इसने री-रिलीज पर 26.5 करोड़ की कमाई की.
5/7
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' 2013 में भी सुपरहिट हुई थी. वहीं जब इसे री रिलीज किया गया तो इस फिल्म ने भी करीब 26 करोड़ रुपये कमा लिए.
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' 2013 में भी सुपरहिट हुई थी. वहीं जब इसे री रिलीज किया गया तो इस फिल्म ने भी करीब 26 करोड़ रुपये कमा लिए.
6/7
कोईमोई पर अवेलेबल डेटा के मुताबिक अब तक रिलीज हुई री-रिलीज फिल्मों में 'बाहुबली द एपिक' सबसे ज्यादा कमाई वाली पांचवीं फिल्म बन चुकी है.
कोईमोई पर अवेलेबल डेटा के मुताबिक अब तक रिलीज हुई री-रिलीज फिल्मों में 'बाहुबली द एपिक' सबसे ज्यादा कमाई वाली पांचवीं फिल्म बन चुकी है.
7/7
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक अभी तक 25.32 करोड़ की कमाई कर ली है और ये अभी जारी है. अब ये साफ है कि फिल्म जल्दी ही 'ये जवानी है दीवानी' और 'गिल्ली' को भी पीछे करने वाली है. और चौथे और फिर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है.
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक अभी तक 25.32 करोड़ की कमाई कर ली है और ये अभी जारी है. अब ये साफ है कि फिल्म जल्दी ही 'ये जवानी है दीवानी' और 'गिल्ली' को भी पीछे करने वाली है. और चौथे और फिर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है.
Published at : 03 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Tags :
Yeh Jawaani Hai Deewani Ghilli Baahubali The Epic

Photo Gallery

View More
