‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Baahubali The Epic: हाल ही में री रिलीज हुई फिल्म बाहुबली द एपिक का अब तक शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. वहीं अब देखा जा रहा है कि फिल्म जल्द ही ये जवानी है दीवानी और घिल्ली को पछाड़ने वाली है.
साल 2025 में कई बड़ी फिल्में रि-रिलीज हुईं, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इन्हीं में अब एक और नाम तेजी से जुड़ रहा है ‘बाहुबली: द एपिक’. फिल्म ने रि-रिलीज के कुछ ही दिनों में जबरदस्त कमाई कर ली है. अब यह फिल्म साल की चौथी सबसे बड़ी और फिर तीसरी री-रिलीज बनने के लिए तैयार है.
Published at : 03 Nov 2025 07:19 PM (IST)
