टू पीस ड्रेस पहन अवनीत कौर ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, तस्वीरें देख हुस्न पर लट्टू हुए फैंस

By : सखी चौधरी  | Updated at : 24 Nov 2025 08:09 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर अपने काम से ज्यादा फैशन स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. अवनीत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन फैंस के साथ अपनी गॉर्जियस तस्वीरें शेयर करते हैं. वहीं हालिया फोटोशूट में एक्ट्रेस टू पीस ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने इठलाती नजर आई.

अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कुछ बेहद दिलकश फोटोज चुनकर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में अवनीत कौर ब्राउन कलर की टू पीस ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई.
अवनीत ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, खुले बालों और गले में पर्ल नेकलेस पहनकर कंपलीट किया है. एक्ट्रेस की इन अदाओं पर उनके फैंस लट्टू हो गए हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, ‘ब्राउन टोन्स...’ एक्ट्रेस इसके साथ ब्राउन हार्ट वाली एक इमोजी भी बनाई.
अवनीत का ये हसीन अवतार फैंस को इस कदर पसंद आ रहा कि तस्वीरों पर अभी तक दो लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.
बता दें कि अवनीत कौर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 31 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अवनीत कौर को आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म ‘लव की अरेंज मैरिज’ में एक्टर सनी सिंह के साथ नजर आई थी.
Published at : 24 Nov 2025 08:09 PM (IST)
