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अंशुला के प्री-वेडिंग फंक्शन में खूब थिरके अर्जुन कपूर, होने वाले पति ने भी लुटाया प्यार, देखिए INSIDE PHOTOS
Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: 'माता की चौकी' से अंशुला कपूर की शादी की रस्में शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. वहीं रोहन ठक्कर के साथ वो बहुत खुश नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला जल्द ही शादी करने वाली हैं. आज से ही उनकी शादी की रस्में माता की चौकी से शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. अंशुला ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खास तस्वीरें शेयर की है, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर इस दिन को पूरी तरह एंजॉय करते नजर आए. साथ ही होने वाले पति रोहन ठक्कर के साथ अंशुला की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 09:50 PM (IST)
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