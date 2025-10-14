अनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस

'सैयारा’ से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी हर पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. अनीत अपनी अदाओं और ग्लैमरस स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं. चाहे वेस्टर्न लुक हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, अनीत हर अंदाज में बेहद गॉर्जियस लगती हैं.