अनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस

Aneet Padda Glamorous Pics: सैयारा से बॉलीवुड मे डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा की तस्वीरों में उनकी मासूमियत और खूबसूरती दोनों ही साफ नजर आती हैं, जो उनके फैंस को पूरी तरह दीवाना बना रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 12:57 PM (IST)
‘सैयारा’ एक्ट्रेस अनीत पड्डा अपनी खूबसूरती और अदाओं से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं. उनकी हर नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग उनके स्टाइल की खूब तारीफ करते हैं. ग्लैमरस लुक और किलर एक्सप्रेशन्स से अनीत पड्डा हर बार सबको दीवाना बना देती हैं.

1/10
'सैयारा’ से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी हर पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. अनीत अपनी अदाओं और ग्लैमरस स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं. चाहे वेस्टर्न लुक हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, अनीत हर अंदाज में बेहद गॉर्जियस लगती हैं.
2/10
अनीत पड्डा का जन्म अमृतसर, पंजाब में हुआ था. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था.
3/10
उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर से ही की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग और कैमरे के सामने काम करना शुरू कर दिया था.
4/10
अनीत का एक्टिंग करियर की शुरुआत मॉडलिंग के जरिए हुई. शुरुआत में उन्होंने कई छोटे-बड़े ब्रांड्स के लिए एड शूट किए, जिसके बाद उन्हें म्यूजिक वीडियोज में काम करने का मौका मिला.
5/10
अनीत पड्डा सिर्फ मॉडल और एक्ट्रेस ही नहीं हैं, वे सिंगर भी हैं. उन्होंने वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोन्ट क्राय' के गाने 'मासूम' को गाया था .
6/10
अनीत पड्डा ने 2022 में रेवती द्वारा डायरेक्ट 'सलाम वेंकी' में एक छोटे रोल से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उन्होंने नंदिनी का रोल निभाया था.
7/10
इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' (2024) में एक अहम रोल निभाया, लेकिन उन्हें असली पहचान हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' (2025) से मिली.
8/10
यशराज फिल्म्स की ‘सैयारा’ (2025) में अनीत पड्डा लीड रोल में दिखी, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था.
9/10
फिल्म ‘सैयारा’ में उनके को-एक्टर अहान पांडे के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर फैंस काफी इम्प्रेस हुए थे.
10/10
फैशन की बात करें तो अनीत का ड्रेसिंग सेंस काफी एलिगेंट और मॉडर्न है. वह अक्सर मिनिमल मेकअप और नेचुरल लुक को प्रायोरिटी देती हैं, जिससे उनकी रियल ब्यूटी और भी निखरकर सामने आती है.
Published at : 14 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Salaam Venky Aneet Padda Saiyara

Photo Gallery

