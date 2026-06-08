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51 की उम्र में भी सिंगल क्यों हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस ने खुद बताई शादी न करने की वजह
Ameesha Patel Birthday Special: अमीषा पटेल जल्द ही 51 साल की पूरी होने वाली हैं. वो इस उम्र में भी सिंगल हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में शादी ना करने की बात की थी.
अमीषा पटेल बॉलीवुड की ग्लैमरस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. हालांकि, 51 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस ने शादी नहीं की है, जिसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. अमीषा पटेल ने एक बार खुद खुलासा किया था कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की. आइए जानते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 07:36 PM (IST)
Tags :Ameesha Patel
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