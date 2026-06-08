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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड51 की उम्र में भी सिंगल क्यों हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस ने खुद बताई शादी न करने की वजह

51 की उम्र में भी सिंगल क्यों हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस ने खुद बताई शादी न करने की वजह

Ameesha Patel Birthday Special: अमीषा पटेल जल्द ही 51 साल की पूरी होने वाली हैं. वो इस उम्र में भी सिंगल हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में शादी ना करने की बात की थी.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jun 2026 07:36 PM (IST)
Ameesha Patel Birthday Special: अमीषा पटेल जल्द ही 51 साल की पूरी होने वाली हैं. वो इस उम्र में भी सिंगल हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में शादी ना करने की बात की थी.

अमीषा पटेल बॉलीवुड की ग्लैमरस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. हालांकि, 51 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस ने शादी नहीं की है, जिसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. अमीषा पटेल ने एक बार खुद खुलासा किया था कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की. आइए जानते हैं.

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अमीषा पटेल ने साल 2000 में 'कहो ना... प्यार है' से अपने करियर की शानदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी ब्लॉकबस्टर और 'हमराज़' जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
अमीषा पटेल ने साल 2000 में 'कहो ना... प्यार है' से अपने करियर की शानदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी ब्लॉकबस्टर और 'हमराज़' जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
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उन्होंने अपने दमदार अभिनय और ग्लैमरस अंदाज से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया. एक्ट्रेस 9 जून को 51 साल की पूरी होने वाली हैं.
उन्होंने अपने दमदार अभिनय और ग्लैमरस अंदाज से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया. एक्ट्रेस 9 जून को 51 साल की पूरी होने वाली हैं.
Published at : 08 Jun 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
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