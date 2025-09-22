हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्विंकल खन्ना की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर लुक में गजब ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी

ट्विंकल खन्ना की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर लुक में गजब ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी

winkle Khanna 10 Pics: अक्षय कुमार की पत्नी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना अपनी सादगी, क्लासिक फैशन सेंस और ग्रेसफुल पर्सनालिटी के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं.

22 Sep 2025 01:34 PM (IST)
ट्विंकल खन्ना, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी, आज भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका दिल जीत लेती हैं. भले ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन उनका फैशन सेंस और पर्सनालिटी हमेशा चर्चा में रहती है. साथ ही ट्विंकल इन दिनों काजोल के साथ अपना नया टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल भी कर रही हैं, जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. इस शो में दोनों एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के बड़े सितारों से बेबाक बातचीत करती नजर आएंगी. यह शो उनके चार्म और पर्सनालिटी को और ज्यादा करीब से जानने का मौका देता है.

ट्विंकल खन्ना ने इस लुक में टील ब्लू रंग का सिल्की को-ऑर्ड सेट पहना है. इसमें ब्लेज़र जैकेट और ढीली पैंट्स हैं. लुक को उन्होंने न्यूड हील्स, खुले वेवी बाल और सिंपल ज्वेलरी के साथ पूरा किया है. यह स्टाइल क्लासी, कंफर्टेबल और मॉडर्न लग रहा है.
ट्विंकल का यह लुक बेहद स्टाइलिश और क्लासी है. उन्होंने रेड-ब्लैक चेक पैटर्न वाला ब्लेज़र पहना है, जिसके अंदर मल्टीकलर प्लेड शर्ट का कॉम्बिनेशन है. गले में लेयर्ड गोल्ड और सिल्वर नेकलेस उनकी स्टाइल को और मॉडर्न टच दे रहे हैं. न्यूड मेकअप और स्मोकी आईज़ के साथ उनका लुक काफी एलीगेंट लग रहा है.
इस लुक में ट्विंकल ने ब्लू प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट पहना है जिसे उन्होंने वाइट टॉप के साथ पेयर किया है. लंबी स्टेटमेंट नेकलेस, खुले वेवी बाल और नैचुरल मेकअप उनके लुक को एलीगेंट और स्टाइलिश बना रहा हैं.
ट्विंकल ने इस लुक में फ्लोरल प्रिंटेड रेड स्कर्ट और डीप नेक ब्लू टॉप पहना है. ऊपर से उन्होंने नेवी ब्लू लॉन्ग कोट कैरी किया है. पैरों में ब्लू स्नीकर्स हैं जो लुक को कैज़ुअल और कूल टच दे रहा हैं. खुले बाल और नैचुरल मेकअप के साथ यह स्टाइल स्मार्ट और बेहद रिफ्रेशिंग लग रहा है.
इस तस्वीर मे ट्विंकल ने ब्लैक ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी है, जिसमें ड्रेप्ड डिटेलिंग इसे और ज्यादा ग्लैमरस बना रही है. ओपन वेवी हेयर और नैचुरल मेकअप उनके लुक को सिंपल लेकिन एलीगेंट टच दे रहा है. ये आउटफिट मॉडर्न और क्लासी वाइब दे वाला है.
ट्विंकल का ये लुक बेहद ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने नेवी ब्लू सिल्क शर्ट को रेड साटन रैप-स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. ओपन वेवी हेयर, न्यूड मेकअप और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके लुक को एलीगेंट टच दे रहे हैं. उनका ये आउटफिट क्लासी और पार्टी-रेडी वाइब दे रहा है.
इस लुक मे ट्विंकल ने ब्राउन शेड की फ्लेयर पैंट्स और हल्के ब्राउन शर्ट के साथ बेज ब्लेज़र पहना है, जिस पर गोल्डन ब्रोच डिटेलिंग है. ओपन हेयर और न्यूड मेकअप उनके लुक को नैचुरल टच दे रहे हैं. साथ में उन्होंने टैन हैंडबैग और ब्राउन हील्स कैरी की हैं, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड बना रहा है.
ट्विंकल का यह लुक काफ़ी क्लासी और एलीगेंट है. उन्होंने डार्क ग्रीन कॉटन-सिल्क कुर्ता सेट पहना है, जिसे ब्राउन पैंट्स के साथ मैच किया है. मिनिमल मेकअप, खुले बाल और स्टेटमेंट ज्वेलरी ब्रेसलेट और ईयररिंग्स उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रहे हैं. ब्राउन हील्स और छोटा मिनी बैग इस पूरे आउटफिट को एक स्टाइलिश और सटल फिनिश दे रही है.
ट्विंकल का यह लुक बहुत ही कूल और ट्रेंडी है. उन्होंने ब्राउन शर्ट के साथ डेनिम वेस्ट और वाइड-लेग जींस कैरी की है. न्यूड टोन प्लेटफ़ॉर्म हील्स उनके लुक को स्टाइलिश बना रही हैं. खुले बाल और सिंपल मेकअप उनके नैचुरल चार्म को हाइलाइट कर रहे हैं.
इस लुक मे ट्विंकल काफी संपल और एलीगेंस से भरा है. उन्होंने पर्पल रंग की सिल्क सूट कैरी की है, जिस पर गोल्डन वर्क का खूबसूरत प्रिंट है. खुले हल्के वेवी बाल, माथे पर लाल बिंदी और न्यूड मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रहे हैं. गोल्डन ब्रैसलेट इस पूरे लुक में क्लासिक टच ऐड कर रहा है.
22 Sep 2025 01:34 PM (IST)
Embed widget