ट्विंकल खन्ना की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर लुक में गजब ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी

ट्विंकल का यह लुक काफ़ी क्लासी और एलीगेंट है. उन्होंने डार्क ग्रीन कॉटन-सिल्क कुर्ता सेट पहना है, जिसे ब्राउन पैंट्स के साथ मैच किया है. मिनिमल मेकअप, खुले बाल और स्टेटमेंट ज्वेलरी ब्रेसलेट और ईयररिंग्स उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रहे हैं. ब्राउन हील्स और छोटा मिनी बैग इस पूरे आउटफिट को एक स्टाइलिश और सटल फिनिश दे रही है.