ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
Aishwarya Rai Bachchan Pics: ऐश्वर्या राय बच्चन के करोड़ों फैंस हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. वहीं एक्ट्रेस ने फिलहाल अपनी लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से हैं. हालांकि ये दिवा काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपन एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ाए रहती हैं. वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से सबका ध्यान खींचा है. एक्ट्रेस ने बॉस लेडी लुक में फैंस के दिलों का करार लूट लिया है.
Published at : 31 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Bachchan
