हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइससे शादी कौन करेगा जब 'ओ रोमियो' की 'सुपारी जान' के पेरेंट्स को मिलते थे ऐसे ताने

इससे शादी कौन करेगा जब 'ओ रोमियो' की 'सुपारी जान' के पेरेंट्स को मिलते थे ऐसे ताने

एनिमल में भाभी 2 और लैला मजनू में लैला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली तृप्ति डिमरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 02:41 PM (IST)
एनिमल में भाभी 2 और लैला मजनू में लैला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली तृप्ति डिमरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा.

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो में अफ्सां की भूमिका में नजर आ रहीं तृप्ति डिमरी की एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन, नेम और फेम कमाने से पहले उन्हें और उनके पेरेंट्स को काफी कुछ झेलना पड़ा है.

1/7
तृप्ति डिमरी पिछले काफी समय से अपने काम और 'ओ रोमियो' को लेकर काफी चर्चाओं में नजर आ रही हैं.
तृप्ति डिमरी पिछले काफी समय से अपने काम और 'ओ रोमियो' को लेकर काफी चर्चाओं में नजर आ रही हैं.
2/7
इस फिल्म में एक्ट्रेस का 'सुपारी जान'का किरदार और एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आ रहा है, लोग उनकी दमदार एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे है.
इस फिल्म में एक्ट्रेस का 'सुपारी जान'का किरदार और एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आ रहा है, लोग उनकी दमदार एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे है.
Published at : 15 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
TRIPTI DIMRI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra Breaking: बढ़ते विवाद के बीच Harshvardhan Sapkal का बड़ा बयान | ABP News
Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
शिक्षा
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
हेल्थ
Skin Signs of Diabetes: भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget