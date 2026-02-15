एक्सप्लोरर
इससे शादी कौन करेगा जब 'ओ रोमियो' की 'सुपारी जान' के पेरेंट्स को मिलते थे ऐसे ताने
एनिमल में भाभी 2 और लैला मजनू में लैला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली तृप्ति डिमरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा.
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो में अफ्सां की भूमिका में नजर आ रहीं तृप्ति डिमरी की एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन, नेम और फेम कमाने से पहले उन्हें और उनके पेरेंट्स को काफी कुछ झेलना पड़ा है.
