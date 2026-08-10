कोविड के बाद अक्षय की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'वेलकम टू द जंगल', जानें- क्लोजिंग कलेक्शन

अक्षय कुमार की इस साल अब तक दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ के बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहने के बाद एक्टर की मल्टी स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने भी टिकट खिड़की पर अच्छा परफॉर्म किया. वहीं अब ‘वेलकम टू द जंगल’ का थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी यह एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 2026 में बॉलीवुड की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है. इसने कई और उपलब्धियां भी हासिल की हैं. चलिए यहां इसका फाइनल कलेक्शन जानते हैं.

'वेलकम टू द जंगल' ने भारत में कितनी कमाई की?

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वेलकम टू द जंगल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 137.93 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ये फिल्म लगभग 45 दिनों तक थियेटर में चली. जीएसटी मिलाकर इसकी कुल कमाई (ग्रॉस) 162.75 करोड़ रुपये रही.

कितना कमाया रिटर्न?

बता दें कि अक्षय कुमार की इस फिल्म को 125 करोड़ रुपये के बजट में बनाया हुआ बताया जा रहा है. ऐसे में इसने अपने पूरे लाइफटाइम में 10.34% का रिटर्न कमाया और 'प्लस' का दर्जा हासिल किया. 'भूत बंगला' के बाद 2026 में अक्षय कुमार की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है.

साल की वर्ल्डवाइड बनी 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म

बता दें कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर, 'वेलकम टू द जंगल' ने 33.36 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की. घरेलू ग्रॉस कमाई को मिलाकर, इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 196.11 करोड़ रुपये रही. अफ़सोस की बात है कि यह एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फ़िल्म बहुत कम अंतर से 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने से चूक गई. हालांकि ये साल की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं बॉलीवुड फ़िल्म बन गई है.

ये हैं 2026 में वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 5 बॉलीवुड फिल्में

धुरंधर 2 – 1850.85 करोड़

बॉर्डर 2 – 485.3 करोड़

भूत बंगला – 292.64 करोड़

धमाल 4 – 231.12 करोड़

वेलकम टू द जंगल – 196.11 करोड़





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कोविड के बाद अक्षय की बनी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म

कोविड के बाद अक्षय कुमार की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं. हालांकि 'वेलकम टू द जंगल' अक्षय कुमार के लिए एक सफल फ़िल्म साबित हुई है. यह महामारी के बाद उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर रही है.

कोविड के बाद अक्षय की टॉप 5 फिल्में

हाउसफुल 5: 304.12 करोड़ भूत बंगला: 292.64 करोड़ सूर्यवंशी: 291.14 करोड़ OMG 2: 220 करोड़ वेलकम टू द जंगल: 196.11 करोड़

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