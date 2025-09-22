एक्सप्लोरर
पैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती
दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा 23 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. तनुजा बॉलीवुड की पॉपुलर अदाकार रही हैं. उनकी बेटी काजोल भी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं.
एक्ट्रेस तनुजा ने इंडस्ट्री में नेम-फेम पाने के लिए कड़ी मेहनत की. उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से परिवार को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड में एंट्री की थी.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Sep 2025 11:45 AM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
पैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
बॉलीवुड
10 Photos
शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं
बॉलीवुड
7 Photos
जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
पैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion