हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती

पैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती

दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा 23 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. तनुजा बॉलीवुड की पॉपुलर अदाकार रही हैं. उनकी बेटी काजोल भी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 11:45 AM (IST)
दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा 23 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. तनुजा बॉलीवुड की पॉपुलर अदाकार रही हैं. उनकी बेटी काजोल भी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं.

एक्ट्रेस तनुजा ने इंडस्ट्री में नेम-फेम पाने के लिए कड़ी मेहनत की. उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से परिवार को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड में एंट्री की थी.

1/10
तनुजा ने सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां काजोल और तनीषा हैं. तनुजा और सोमू की शादीशुदा जिंदगी में काफी स्ट्रगल रहा.
तनुजा ने सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां काजोल और तनीषा हैं. तनुजा और सोमू की शादीशुदा जिंदगी में काफी स्ट्रगल रहा.
2/10
लेकिन तनुजा ने कड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ काम किया और फैंस के दिलों में खास जगह बनाई.
लेकिन तनुजा ने कड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ काम किया और फैंस के दिलों में खास जगह बनाई.
3/10
तनुजा ने फिल्म हाथी मेरे साथी, अनुभव, ज्वेल थीफ जैसी फिल्में कीं. उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और उनके काम को सराहा गया.
तनुजा ने फिल्म हाथी मेरे साथी, अनुभव, ज्वेल थीफ जैसी फिल्में कीं. उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और उनके काम को सराहा गया.
4/10
तनुजा इंडस्ट्री की खूबसूरत और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आज भी उनका फैशन ऑन टॉप रहता है.
तनुजा इंडस्ट्री की खूबसूरत और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आज भी उनका फैशन ऑन टॉप रहता है.
5/10
अक्सर तनीषा और काजोल के साथ तनुजा को देखा जाता रहता है.
अक्सर तनीषा और काजोल के साथ तनुजा को देखा जाता रहता है.
6/10
तनुजा हमेशा से ही स्टाइलिश और गॉर्जियस हैं. इस शर्ट और पैंट में उनका लुक कमाल लग रहा है.
तनुजा हमेशा से ही स्टाइलिश और गॉर्जियस हैं. इस शर्ट और पैंट में उनका लुक कमाल लग रहा है.
7/10
तनुजा अपने लुक को सिंपल और सोबर रखती हैं. इस टी-शर्ट और नो मेकअप लुक में वो कमाल लग रही हैं.
तनुजा अपने लुक को सिंपल और सोबर रखती हैं. इस टी-शर्ट और नो मेकअप लुक में वो कमाल लग रही हैं.
8/10
तनुजा के फिल्मों के लुक्स भी वायरल रहते थे. इस क्रीम ड्रेस के साथ शॉर्ट हेयरस्टाइल जंच रही है.
तनुजा के फिल्मों के लुक्स भी वायरल रहते थे. इस क्रीम ड्रेस के साथ शॉर्ट हेयरस्टाइल जंच रही है.
9/10
तनुजा ने राजेश खन्ना के साथ काम किया है. उन्होंने हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, हमशक्ल जैसी फिल्मों में काम किया.
तनुजा ने राजेश खन्ना के साथ काम किया है. उन्होंने हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, हमशक्ल जैसी फिल्मों में काम किया.
10/10
तनुजा अब इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
तनुजा अब इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Kajol Tanuja

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
High Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
एग्रीकल्चर
PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
PM Kisan निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget