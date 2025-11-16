एक्सप्लोरर
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
Aaradhya Bachchan's Photos: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन 14 साल की हो गई हैं. आज उनके बर्थडे पर हम आपको उनकी खूबसूरत तस्वीरों से रुबरू करवा रहे हैं.
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. बच्चन फैमिली की लाडली आज 14 साल की हो गई हैं. आराध्या की क्यूटनेस के सैंकड़ों फैंस हैं. वहीं खूबसूरती में वो अपनी मां ऐश्वर्या से कम नहीं हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 16 Nov 2025 04:46 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'दे दे प्यार दे 2' में रकुल प्रीत की खूब हो रही तारीफ, स्टाइल ऐसा कि आप बस देखते रह जाएंगे
बॉलीवुड
10 Photos
आदित्य रॉय कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: 27 साल की उम्र में नैनों से चलाती हैं तीर
बॉलीवुड
7 Photos
शिल्पा शेट्टी से जुबिन नौटियाल तक, धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए ये स्टार्स
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट लहंगा-बिंदी में प्रियंका चोपड़ा का देसी लुक, 'वाराणसी' के इवेंट में छाईं एक्ट्रेस, फैंस बोले-अप्सरा
बॉलीवुड
7 Photos
फातिमा सना शेख का वायरल हुआ नया पोस्ट, बाहों में बाहें डाल विजय वर्मा संग दिए रोमांटिक पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion