आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 16 Nov 2025 05:01 PM (IST)
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. बच्चन फैमिली की लाडली आज 14 साल की हो गई हैं. आराध्या की क्यूटनेस के सैंकड़ों फैंस हैं. वहीं खूबसूरती में वो अपनी मां ऐश्वर्या से कम नहीं हैं.

आराध्या बच्चन भले ही एक्टिंग से दूर हों, लेकिन वो छोटी उम्र से ही कैमरे के सामने रही हैं.
हर पार्टी और हर इवेंट में आराध्या अपनी मां के साथ नजर आती हैं. पहले फैंस उनकी क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटाते दिखाई देते थे. उनका हेयरस्टाइल हर किसी को काफी पसंद आता था.
ऐश्वर्या अपनी बेटी को अपने विदेशी इवेंट्स में भी साथ ले जाती रही हैं. ऐसे में आराध्या अक्सर उनका हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट होती रही हैं.
अब आराध्या 14 साल की हो गई हैं और अब उनका लुक पहले से काफी बदल गया है. खूबसूरती के मामले में वो अपनी मां ऐश्वर्या को टक्कर देती हैं.
आराध्या का हेयरस्टाइल भी अब बदल चुका है और अब वो काफी मैच्योर दिखाई देती हैं.
आराध्या इवेंट्स में ऐश्वर्या के साथ ट्विनिंग करती दिखाई देती हैं. कभी वो ट्रेडिशनल में छा जाती हैं तो कभी वेस्टर्न लुक से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं.
इस व्हाइट सीक्वेंस वाले ब्लैक ब्लेजर में आराध्या काफी स्टनिंग दिख रही हैं. खुले बालों के साथ वो हाथ में फोन लिए वीडियो बनाती नजर आ रही हैं.
ट्रेडिशनल में तो बच्चन फैमिली की लाडली बला की हसीन दिखती हैं. पिंक कलर का अनारकली सूट पहने आराध्या काफी प्यारी और सिंपल लग रही हैं.
इस ग्रीन ड्रेस में आराध्या गजब ढा रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और मांग टीके के साथ उनका लुक बहुत अच्छा लग रहा है.
पिंक कलर का गाउन पहने आराध्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
Published at : 16 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Abhishek Bachchan Aaradhya Bachchan Aishwarya Rai Aaradhya Bachchan Birthday

Embed widget