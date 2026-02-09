एक्सप्लोरर
ब्लैक टीशर्ट के साथ कोट और ट्रैक पैंट में आमिर खान ने एयरपोर्ट पर ली स्टाइलिश एंट्री, तस्वीरें वायरल
Airport look: हाल ही में आमिर खान एयरपोर्ट पर ब्लैक टीशर्ट, ग्रे कोट और ट्रैक पैंट में स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुए है. उनके लुक में फैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आया हैं.
आमिर खान जब एयरपोर्ट पहुंचे तो सबकी निगाहें बस उन पर टिक गईं. ब्लैक टी-शर्ट के साथ ग्रे कोट और ट्रैक पैंट में उनका लुक इतना कूल और स्टाइलिश था कि ऐसा लग रहा था जैसे रेड कार्पेट पर ही चल रहे हों. उनके शांत और रिलैक्स्ड एटीट्यूड ने लुक को और भी शानदार बना दिया था.
Published at : 09 Feb 2026 01:16 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Airport Look Bollywood
