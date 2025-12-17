सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी

गुजरात में सूरत जिले के पलसाना इलाके में भीषण आग लगी है. बुधवार (17 दिसंबर) को माखीगा गांव स्थित श्री बालाजी केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. कंपनी में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस घटना में केमिकल से भरा एक टैंकर भी आग की चपेट में आ गया. कंपनी में खड़े एक अन्य टेम्पो में भी आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. बारडोली, कडोदरा, कामरेज, सचिन सहित विभिन्न क्षेत्रों की फायर टीम आग पर काबू पाने में जुटी हैं. घटनास्थल पर पलसाना पुलिस का काफिला भी मौजूद है.

फोम का छिड़काव कर रहे दमकल कर्मी

फायर बिग्रेड के कर्मियों द्वारा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए फोम का छिड़काव किया जा रहा है.पानी की बौछारों से लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बता दें कि केमिकल कंपनी होने के कारण आग विकराल रूप धारण कर चुकी है. भयंकर आग की लपटें दूर-दूर से दिखाई दे रही है. आग लगने के बाद आसमान में भंयकर आग का गुबार नजर आ रहा है.

घायल मजदूरों का अस्पताल में चल रहा इलाज

अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आने से एक मजदूर के घायल होने की खबर है. मजदूर को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल अस्पताल में मजदूर का इलाज किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया डा रहा है.

प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बन रहे केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल रही है. फिलहाल इस घटना में फायर विभाग और पुलिस की ओर आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है.