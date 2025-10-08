कितनी पढ़ी लिखी हैं भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह, पवन सिंह के साथ हुआ था विवाद

बता दें कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ हुए विवाद को लेकर काफी चर्चा में रहीं. पवन और अक्षरा एक दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते थे. लेकिन कपल के ब्रेकअप और पवन सिंह की शादी ने लाखों लोगों को तगड़ा झटका दिया था. हालांकि, ब्रेकअप के बाद दोनों ने काफी वक्त तक इस मुद्दे पर चु्प्पी साधे रखी.