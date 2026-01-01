वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था. उन्हें कोच बने 8 महीने ही हुए थे, तभी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के समापन के बाद उन्होंने हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया. अब गिलेस्पी ने खुद बताया है कि आखिर उन्हें किस वजह से अपना कोच पद छोड़ना पड़ा था.

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर Q & A सेशन के दौरान जेसन गिलेस्पी ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे, जिससे वो अपमानित महसूस करने लगे थे. गिलेस्पी ने यह भी खुलासा किया कि सहायक कोच टिम नील्सन को निकाले जाने से पूर्व PCB ने उनसे पूछा तक नहीं था.

क्यों छोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम?

क्यू&ए सेशन के दौरान एक फैन ने गिलेस्पी से पूछा कि उनका पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) पर क्या कहना है. गिलेस्पी ने जवाब में PSL को एक अच्छी लीग बताया, मगर तभी एक फैन ने दूसरा सवाल उठा दिया कि गिलेस्पी को PSL इतना पसंद है तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों छोड़ी.

जेसन गिलेस्पी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, "मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच था. PCB ने मुझसे बात या फिर कोई सलाह लिए बिना हमारे वरिष्ठ सहायक कोच को निकाल दिया था. टीम का हेड कोच होते हुए मुझे यह स्थिति पूरी तरह अस्वीकार्य लगी. ऐसे कई अन्य विषय थे, जिसकी वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा."

गिलेस्पी के अंडर पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन

जेसन गिलेस्पी के अंडर पाकिस्तान टेस्ट टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. उनके कोच बनने के बाद पाकिस्तान टीम घरेलू टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के हाथों 0-2 से हार गई थी. मगर पाक टीम ने वापसी करते हुए घरेलू सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से धो डाला था. टीम के चयन और कोचिंग स्टाफ को लेकर लिए गए फैसलों पर गिलेस्पी की PCB अधिकारियों से नहीं बन पा रही थी.

