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IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का भी मानना है कि आईएएस बनने के लिए किसी जादूई ट्रिक की नहीं बल्कि तीन बुनियादी आदतों की जरूरत होती है.
UPSC Preparation Tips: यूपीएससी की परीक्षा को हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिल पाती है. वहीं देश के कई बड़े-बड़े टीचर भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए बच्चों को सलाह देते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 09:08 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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