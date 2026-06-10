IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत

विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत अच्छी पढ़ाई से होती है. उनका कहना है कि सिर्फ किताबें खत्म करने पर ध्यान ना दें. बल्कि हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करें. वे सलाह देते हैं कि जो भी पढ़े उसे बारीकी से पढ़े और उसके पीछे की अवधारणा को पूरी तरह समझे. किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों से चर्चा करें, बहस करें और तब तक पढ़ें, जब तक हर विषय पूरी तरह क्लियर ना हो जाए. तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनसीईआरटी किताबें सबसे बेहतर शुरुआती आधार मानी जाती है.