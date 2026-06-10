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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत

IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत

दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का भी मानना है कि आईएएस बनने के लिए किसी जादूई ट्रिक की नहीं बल्कि तीन बुनियादी आदतों की जरूरत होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Jun 2026 09:08 PM (IST)
दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का भी मानना है कि आईएएस बनने के लिए किसी जादूई ट्रिक की नहीं बल्कि तीन बुनियादी आदतों की जरूरत होती है.

UPSC Preparation Tips: यूपीएससी की परीक्षा को हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिल पाती है. वहीं देश के कई बड़े-बड़े टीचर भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए बच्चों को सलाह देते हैं.

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दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का भी मानना है कि आईएएस बनने के लिए किसी जादूई ट्रिक की नहीं बल्कि तीन बुनियादी आदतों की जरूरत होती है. अगर कोई उम्मीदवार इन तीन बातों को लगातार फॉलो करें तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आईएएस बनने के लिए विकास दिव्यकीर्ति सर की कौन सी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए .
दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का भी मानना है कि आईएएस बनने के लिए किसी जादूई ट्रिक की नहीं बल्कि तीन बुनियादी आदतों की जरूरत होती है. अगर कोई उम्मीदवार इन तीन बातों को लगातार फॉलो करें तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आईएएस बनने के लिए विकास दिव्यकीर्ति सर की कौन सी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए .
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विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत अच्छी पढ़ाई से होती है. उनका कहना है कि सिर्फ किताबें खत्म करने पर ध्यान ना दें. बल्कि हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करें. वे सलाह देते हैं कि जो भी पढ़े उसे बारीकी से पढ़े और उसके पीछे की अवधारणा को पूरी तरह समझे. किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों से चर्चा करें, बहस करें और तब तक पढ़ें, जब तक हर विषय पूरी तरह क्लियर ना हो जाए. तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनसीईआरटी किताबें सबसे बेहतर शुरुआती आधार मानी जाती है.
विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत अच्छी पढ़ाई से होती है. उनका कहना है कि सिर्फ किताबें खत्म करने पर ध्यान ना दें. बल्कि हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करें. वे सलाह देते हैं कि जो भी पढ़े उसे बारीकी से पढ़े और उसके पीछे की अवधारणा को पूरी तरह समझे. किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों से चर्चा करें, बहस करें और तब तक पढ़ें, जब तक हर विषय पूरी तरह क्लियर ना हो जाए. तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनसीईआरटी किताबें सबसे बेहतर शुरुआती आधार मानी जाती है.
Published at : 10 Jun 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
UPSC Preparation Tips Vikas Divyakirti Advice IAS Exam Strategy Drishti Ias Founder

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