हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें

ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें

अगर आप ब्रिटेन में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं लेकिन खर्च की वजह से पीछे हट रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है ब्रिटेन की मशहूर यूनिवर्सिटी ...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Nov 2025 08:19 AM (IST)
अगर आप ब्रिटेन में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं लेकिन खर्च की वजह से पीछे हट रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है ब्रिटेन की मशहूर यूनिवर्सिटी ...

अगर आप ब्रिटेन में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं लेकिन खर्च की वजह से पीछे हट रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है ब्रिटेन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने जा रही है इससे आपकी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा फ्री या काफी कम खर्च में हो जाएगा.

1/6
ब्रिटेन में पढ़ाई काफी महंगी मानी जाती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस लाखों रुपये में होती है ऐसे में शेफील्ड यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होगी जो बाहर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से नहीं जा पाते.
ब्रिटेन में पढ़ाई काफी महंगी मानी जाती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस लाखों रुपये में होती है ऐसे में शेफील्ड यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होगी जो बाहर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से नहीं जा पाते.
2/6
इस स्कॉलरशिप के तहत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 7,500 पाउंड यानी करीब 8.75 लाख रुपये देगी ये पैसा सीधे आपकी ट्यूशन फीस से एडजस्ट किया जाएगा ताकि आपको जेब से कम खर्च करना पड़े.
इस स्कॉलरशिप के तहत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 7,500 पाउंड यानी करीब 8.75 लाख रुपये देगी ये पैसा सीधे आपकी ट्यूशन फीस से एडजस्ट किया जाएगा ताकि आपको जेब से कम खर्च करना पड़े.
3/6
ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जो सितंबर 2026 इनटेक में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करेंगे यानी जो अगले साल एडमिशन लेंगे उन्हीं पर ये ऑफर लागू होगा ये स्कॉलरशिप सिर्फ फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है.
ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जो सितंबर 2026 इनटेक में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करेंगे यानी जो अगले साल एडमिशन लेंगे उन्हीं पर ये ऑफर लागू होगा ये स्कॉलरशिप सिर्फ फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है.
4/6
शेफील्ड यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप लगभग सभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, लेकिन मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के छात्रों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी बाकी सभी डिग्री प्रोग्राम के लिए छात्र अप्लाई कर सकते हैं.
शेफील्ड यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप लगभग सभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, लेकिन मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के छात्रों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी बाकी सभी डिग्री प्रोग्राम के लिए छात्र अप्लाई कर सकते हैं.
5/6
इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आपका नाम अपने आप स्कॉलरशिप के लिए शामिल हो जाएगा यानी एडमिशन लेना ही आवेदन माना जाएगा.
इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आपका नाम अपने आप स्कॉलरशिप के लिए शामिल हो जाएगा यानी एडमिशन लेना ही आवेदन माना जाएगा.
6/6
अगर आपके पास पहले से कोई और स्कॉलरशिप है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे शेफील्ड यूनिवर्सिटी एक समय में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल सके.
अगर आपके पास पहले से कोई और स्कॉलरशिप है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे शेफील्ड यूनिवर्सिटी एक समय में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल सके.
Published at : 04 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Education Scholarship Sheffield University

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget