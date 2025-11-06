विदेश में करना चाहते पढ़ाई, इन 5 कोर्स में होती है मोटी कमाई

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है. आज लगभग हर सेक्टर में एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है चाहे वह बैंकिंग हो, हेल्थकेयर, एजुकेशन या मार्केटिंग. अगर आप इस फील्ड में करियर बनाते हैं, तो शुरुआती सालों में ही 10 से 20 लाख रुपये सालाना पैकेज तक पहुंच सकते हैं.