हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाविदेश में करना चाहते पढ़ाई, इन 5 कोर्स में होती है मोटी कमाई

विदेश में करना चाहते पढ़ाई, इन 5 कोर्स में होती है मोटी कमाई

12वीं के बाद करियर को लेकर उलझे हैं? ये 5 कोर्स आपको दिला सकते हैं लाखों की सैलरी और सुरक्षित भविष्य। AI से लेकर मेडिसिन तक जानिए डिमांड में रहने वाले कोर्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Nov 2025 06:36 PM (IST)
12वीं के बाद करियर को लेकर उलझे हैं? ये 5 कोर्स आपको दिला सकते हैं लाखों की सैलरी और सुरक्षित भविष्य। AI से लेकर मेडिसिन तक जानिए डिमांड में रहने वाले कोर्स.

आज के समय में नौकरी पाना जितना मुश्किल हो गया है, उतना ही जरूरी हो गया है खुद को अपग्रेड करते रहना. हर युवा चाहता है कि पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक ऐसी नौकरी मिले, जिससे न सिर्फ अच्छी कमाई हो, बल्कि करियर भी सुरक्षित रहे. आइए जानते हैं विदेश से आप कौन से कोर्स कर सकते हैं.

1/6
अगर आप भी ऐसे ही किसी कोर्स की तलाश में हैं, जो आपके करियर को नई दिशा दे और आपको महीने के लाखों रुपये कमाने का मौका दे, तो ये 5 कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं.
अगर आप भी ऐसे ही किसी कोर्स की तलाश में हैं, जो आपके करियर को नई दिशा दे और आपको महीने के लाखों रुपये कमाने का मौका दे, तो ये 5 कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं.
2/6
हेल्थकेयर ऐसा सेक्टर है जो कभी ठहरता नहीं. चाहे महामारी हो या आर्थिक संकट, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की मांग हमेशा बनी रहती है. अगर आप दूसरों की सेवा करने के साथ अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो मेडिकल फील्ड आपके लिए सबसे बेहतर है.
हेल्थकेयर ऐसा सेक्टर है जो कभी ठहरता नहीं. चाहे महामारी हो या आर्थिक संकट, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की मांग हमेशा बनी रहती है. अगर आप दूसरों की सेवा करने के साथ अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो मेडिकल फील्ड आपके लिए सबसे बेहतर है.
3/6
कंप्यूटर साइंस का दायरा अब सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रह गया है. आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर में भी जबरदस्त मौके हैं.
कंप्यूटर साइंस का दायरा अब सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रह गया है. आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर में भी जबरदस्त मौके हैं.
4/6
अगर आपको टीम लीड करना, मैनेजमेंट संभालना और बिजनेस आइडिया पर काम करना पसंद है, तो एमबीए या बीबीए आपके लिए परफेक्ट कोर्स है. एमबीए करने के बाद आपको देश-विदेश की बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और मेटा में मैनेजमेंट रोल मिल सकता है.
अगर आपको टीम लीड करना, मैनेजमेंट संभालना और बिजनेस आइडिया पर काम करना पसंद है, तो एमबीए या बीबीए आपके लिए परफेक्ट कोर्स है. एमबीए करने के बाद आपको देश-विदेश की बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और मेटा में मैनेजमेंट रोल मिल सकता है.
5/6
दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है. आज लगभग हर सेक्टर में एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है चाहे वह बैंकिंग हो, हेल्थकेयर, एजुकेशन या मार्केटिंग. अगर आप इस फील्ड में करियर बनाते हैं, तो शुरुआती सालों में ही 10 से 20 लाख रुपये सालाना पैकेज तक पहुंच सकते हैं.
दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है. आज लगभग हर सेक्टर में एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है चाहे वह बैंकिंग हो, हेल्थकेयर, एजुकेशन या मार्केटिंग. अगर आप इस फील्ड में करियर बनाते हैं, तो शुरुआती सालों में ही 10 से 20 लाख रुपये सालाना पैकेज तक पहुंच सकते हैं.
6/6
इंजीनियरिंग लंबे समय से युवाओं की पसंदीदा फील्ड रही है. आज भी यह देश के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद करियर विकल्पों में से एक है. केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और एयरोस्पेस जैसी ब्रांच में जबरदस्त स्कोप है.
इंजीनियरिंग लंबे समय से युवाओं की पसंदीदा फील्ड रही है. आज भी यह देश के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद करियर विकल्पों में से एक है. केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और एयरोस्पेस जैसी ब्रांच में जबरदस्त स्कोप है.
Published at : 06 Nov 2025 06:36 PM (IST)
Education Career Options After 12th Study Abroad

Embed widget