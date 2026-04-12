NFSU देशभर में अपने 13 कैंपस के जरिए छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है.इन कैंपस में गांधीनगर, दिल्ली, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई समेत कई शहर शामिल हैं. छात्र अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां फोरेंसिक साइंस और उससे जुड़े आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं.