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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNFSU Admission 2026:12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर का मौका,आवेदन शुरू

NFSU Admission 2026:12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर का मौका,आवेदन शुरू

NFSU Admission 2026: 12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने का सुनहरा अवसर. NFSU ने 2026-27 सत्र के लिए कई कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें पूरी डिटेल.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 12 Apr 2026 08:30 AM (IST)
NFSU Admission 2026: 12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने का सुनहरा अवसर. NFSU ने 2026-27 सत्र के लिए कई कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें पूरी डिटेल.

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न फोरेंसिक और प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है.12वीं पास छात्र-छात्राओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है, जहां वे आधुनिक और करियर-ओरिएंटेड शिक्षा के जरिए अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं.

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NFSU देशभर में अपने 13 कैंपस के जरिए छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है.इन कैंपस में गांधीनगर, दिल्ली, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई समेत कई शहर शामिल हैं. छात्र अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां फोरेंसिक साइंस और उससे जुड़े आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं.
NFSU देशभर में अपने 13 कैंपस के जरिए छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है.इन कैंपस में गांधीनगर, दिल्ली, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई समेत कई शहर शामिल हैं. छात्र अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां फोरेंसिक साइंस और उससे जुड़े आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं.
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फीस कोर्स और कैंपस के हिसाब से अलग-अलग होती है.आमतौर पर 12वीं के बाद वाले बैचलर कोर्स की फीस करीब 50,000 रुपये से 1.5 लाख प्रति वर्ष के बीच होती है, जबकि 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस लगभग 1 लाख रुपये से 2.5 रुपये लाख सालाना तक जा सकती है.
फीस कोर्स और कैंपस के हिसाब से अलग-अलग होती है.आमतौर पर 12वीं के बाद वाले बैचलर कोर्स की फीस करीब 50,000 रुपये से 1.5 लाख प्रति वर्ष के बीच होती है, जबकि 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस लगभग 1 लाख रुपये से 2.5 रुपये लाख सालाना तक जा सकती है.
Published at : 12 Apr 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Education Career Options NFSU Admission 2026 Forensic Science Courses

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