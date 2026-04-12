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NFSU Admission 2026:12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर का मौका,आवेदन शुरू
NFSU Admission 2026: 12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने का सुनहरा अवसर. NFSU ने 2026-27 सत्र के लिए कई कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें पूरी डिटेल.
राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न फोरेंसिक और प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है.12वीं पास छात्र-छात्राओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है, जहां वे आधुनिक और करियर-ओरिएंटेड शिक्षा के जरिए अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 08:30 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion