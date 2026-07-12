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हिंदी न्यूज़शिक्षाRajasthan Senior Teacher Recruitment Exam: राजस्थान में कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 9651 पदों पर होनी है भर्ती 

Rajasthan Senior Teacher Recruitment Exam: राजस्थान में कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 9651 पदों पर होनी है भर्ती 

Rajasthan Senior Teacher Recruitment Exam: RPSC की वरिष्ठ अध्यापक (सेकेंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए आयोजित की जा रही है

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Jul 2026 03:21 PM (IST)
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Rajasthan Senior Teacher Recruitment Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक (सेकेंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है. यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेशभर में आयोजित की जाएगी. भर्ती के जरिए 9,651 वरिष्ठ अध्यापक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. परीक्षा 41 जिलों के 1,917 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक और दोपहर की पाली में 3 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित की जा रही है. 

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद ही एंट्री दी जा रही है.महिला अभ्यर्थियों की भी कड़ी तलाशी हो रही है.

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इन विषयों के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा 

यह भर्ती परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी और सिंधी सहित विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जा रही है. सभी केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई. पहचान पत्र और प्रवेश पत्र का मिलान करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में भेजा गया. नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही है. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, जबकि उड़नदस्ते और निगरानी दल लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.

एग्जाम सेंटर के आसपास धारा 163 लागू 

परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर अनावश्यक भीड़ पर रोक लगाई गई है. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Jul 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Education RPSC Exam RPSC Senior Teacher Exam Rajasthan Senior Teacher Recruitment
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