मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट

भारत में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं. इन प्रमुख संस्थान में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, हिंदुस्तान समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, तोलानी समुद्री संस्था, एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम अकादमी, समुंद्रा समुद्री अध्ययन संस्थान, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान, समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, यूरो टेक मैरीटाइम अकादमी शामिल हैं.