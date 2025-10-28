हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Oct 2025 09:57 PM (IST)
अगर आप समुद्र और जहाजों के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. मर्चेंट नेवी में शामिल होने के लिए कई तरह के कोर्स और ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, जो छात्रों को समुद्री उद्योग के लिए तैयार करते हैं. ये कोर्स सिर्फ जहाज चलाना ही नहीं सिखाते, बल्कि जहाज की मरम्मत, संचालन और नेविगेशन स्किल्स भी सिखाते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते है कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कौन से कोर्स करने होते हैं.

मर्चेंट नेवी एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जहां नेवीगेशन कंपनियां लगातार नए अधिकारियों और कैडेट्स की भर्ती करती हैं. यहां अलग-अलग प्रकार और साइज के जहाजों पर काम करने का मौका मिलता है. मर्चेंट नेवी में अधिकारी और नाविक दोनों की जरूरत होती है.
मर्चेंट नेवी में कई प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं. ये ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल पर होते हैं. ये कोर्स छात्रों को समुद्री उद्योग में करियर की अच्छी शुरुआत देने में मदद करते हैं.
इन कोर्स बीई मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, समुद्री विज्ञान में डिप्लोमा, मैरीटाइम कैटरिंग सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं.
कोर्स पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में कई करियर ऑप्शन मिलते हैं. ये ऑप्शन अलग-अलग प्रकार के जहाजों और नेविगेशन कंपनियों में काम करने के अवसर देते हैं.
इसके प्रमुख पदों में डेक कैडेट, ट्रेनी कैडेट, इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, जनरल स्टीवर्ड, एयरलाइन या क्रूज लाइन मैनेजर शामिल हैं.
भारत में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं. इन प्रमुख संस्थान में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, हिंदुस्तान समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, तोलानी समुद्री संस्था, एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम अकादमी, समुंद्रा समुद्री अध्ययन संस्थान, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान, समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, यूरो टेक मैरीटाइम अकादमी शामिल हैं.
Published at : 28 Oct 2025 09:55 PM (IST)
Embed widget