बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?

बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?

क्रिकेटर सिर्फ बीसीसीआई की सैलरी से नहीं, बल्कि बल्ले, हेलमेट और ब्रांड डील्स से भी करोड़ों कमाते हैं. जानिए कैसे मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह बहती है क्रिकेटर्स की कमाई की धार.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Oct 2025 06:59 AM (IST)
क्रिकेटर सिर्फ बीसीसीआई की सैलरी से नहीं, बल्कि बल्ले, हेलमेट और ब्रांड डील्स से भी करोड़ों कमाते हैं. जानिए कैसे मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह बहती है क्रिकेटर्स की कमाई की धार.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Oct 2025 06:59 AM (IST)

अगर आपको लगता है कि क्रिकेटर सिर्फ बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी या मैच फीस से ही पैसा कमाते हैं, तो आप गलत हैं. असल में क्रिकेटर्स की कमाई सिर्फ मैदान पर चौके-छक्के लगाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके बल्ले, हेलमेट और यहां तक कि जूतों से भी होती है.

क्रिकेटर के लिए बल्ला सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि कमाई का बड़ा जरिया भी है. जब भी कोई खिलाड़ी किसी ब्रांड का लोगो लगा बल्ला इस्तेमाल करता है, तो उसे उस कंपनी से मोटी रकम मिलती है.
क्रिकेटर के लिए बल्ला सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि कमाई का बड़ा जरिया भी है. जब भी कोई खिलाड़ी किसी ब्रांड का लोगो लगा बल्ला इस्तेमाल करता है, तो उसे उस कंपनी से मोटी रकम मिलती है.
विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी अपने बैट स्पॉन्सरशिप से सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं. बल्ले के अलावा क्रिकेटर्स के हेलमेट, जूते और ग्लव्स भी उनकी कमाई का हिस्सा हैं.
विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी अपने बैट स्पॉन्सरशिप से सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं. बल्ले के अलावा क्रिकेटर्स के हेलमेट, जूते और ग्लव्स भी उनकी कमाई का हिस्सा हैं.
कई कंपनियां इन गियर पर अपना लोगो लगवाने के लिए खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती हैं. इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की ऐसे सौदों से सालाना करोड़ों रुपये तक की कमाई हो सकती है.
कई कंपनियां इन गियर पर अपना लोगो लगवाने के लिए खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती हैं. इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की ऐसे सौदों से सालाना करोड़ों रुपये तक की कमाई हो सकती है.
कुछ खिलाड़ी तो इन ब्रांड्स के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिससे उन्हें हर साल एक तय रकम और बोनस दोनों मिलते हैं. विज्ञापन भी क्रिकेटर्स की आय का बहुत बड़ा हिस्सा हैं.
कुछ खिलाड़ी तो इन ब्रांड्स के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिससे उन्हें हर साल एक तय रकम और बोनस दोनों मिलते हैं. विज्ञापन भी क्रिकेटर्स की आय का बहुत बड़ा हिस्सा हैं.
बड़े खिलाड़ी कई बड़े ब्रांड्स के एंबेसडर हैं. विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करोड़ों रुपये तक चार्ज करते हैं, जबकि किसी एड शूट के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये लेते हैं.
बड़े खिलाड़ी कई बड़े ब्रांड्स के एंबेसडर हैं. विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करोड़ों रुपये तक चार्ज करते हैं, जबकि किसी एड शूट के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये लेते हैं.
अब बात करें बीसीसीआई की सैलरी की तो खिलाड़ियों को उनके ग्रेड के हिसाब से पैसे मिलते हैं. A+ ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, A ग्रेड वालों को 5 करोड़ रुपये, B ग्रेड वालों को 3 करोड़ रुपये और C ग्रेड वालों को 1 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं.

Published at : 09 Oct 2025 06:59 AM (IST)
अब बात करें बीसीसीआई की सैलरी की तो खिलाड़ियों को उनके ग्रेड के हिसाब से पैसे मिलते हैं. A+ ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, A ग्रेड वालों को 5 करोड़ रुपये, B ग्रेड वालों को 3 करोड़ रुपये और C ग्रेड वालों को 1 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 06:59 AM (IST)
BCCI Salary Cricketer Income How Cricketers Earn Money

Embed widget