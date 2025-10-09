बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?

अब बात करें बीसीसीआई की सैलरी की तो खिलाड़ियों को उनके ग्रेड के हिसाब से पैसे मिलते हैं. A+ ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, A ग्रेड वालों को 5 करोड़ रुपये, B ग्रेड वालों को 3 करोड़ रुपये और C ग्रेड वालों को 1 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं.