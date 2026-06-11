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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा में 170 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा में 170 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

UPSSSC विधानसभा रक्षक और अग्निरक्षक के 170 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, PET 2025 क्वालिफाई उम्मीदवार 29 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Jun 2026 07:13 PM (IST)
UPSSSC विधानसभा रक्षक और अग्निरक्षक के 170 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, PET 2025 क्वालिफाई उम्मीदवार 29 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विधानसभा रक्षक और अग्निरक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 170 रिक्त पदों को भरा जाएगा.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
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आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा अभ्यर्थी के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए. कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी.वहीं O Level सर्टिफिकेट, NCC ‘B’ प्रमाणपत्र या प्रादेशिक सेना में सेवा का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वरीयता दी जा सकती है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा अभ्यर्थी के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए. कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी.वहीं O Level सर्टिफिकेट, NCC ‘B’ प्रमाणपत्र या प्रादेशिक सेना में सेवा का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वरीयता दी जा सकती है.
Published at : 11 Jun 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
JOB UPSSSC Fireman Recruitment 2026 UPSSSC Fireman Vacancy

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