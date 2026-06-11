आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा अभ्यर्थी के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए. कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी.वहीं O Level सर्टिफिकेट, NCC ‘B’ प्रमाणपत्र या प्रादेशिक सेना में सेवा का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वरीयता दी जा सकती है.