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UPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा में 170 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका
UPSSSC विधानसभा रक्षक और अग्निरक्षक के 170 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, PET 2025 क्वालिफाई उम्मीदवार 29 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विधानसभा रक्षक और अग्निरक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 170 रिक्त पदों को भरा जाएगा.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 07:13 PM (IST)
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