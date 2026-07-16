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हिंदी न्यूज़शिक्षाDelhi University Placement 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, इंटर्नशिप के साथ 6 लाख तक की नौकरी 

Delhi University Placement 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, इंटर्नशिप के साथ 6 लाख तक की नौकरी 

Delhi University Placement 2026: सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद के लिए आवेदन मांगे हैं. यह 6 महीने की ट्रेनिंग आधारित वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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Delhi University Placement 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए रोजगार का अच्छा मौका आया है. यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने दो अलग-अलग भर्ती अभियान के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह अवसर 19 एम एकेडमी और PlanetSpark में बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े पदों के लिए हैं. चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप, अच्छी सैलरी, इंसेंटिव और बेहतर करियर ग्रोथ का मौका मिलेगा. दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तय की गई है. नियमित ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम में पढ़ रहे छात्र, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

19एम अकेडमी में वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप 

सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद के लिए आवेदन मांगे हैं. यह 6 महीने की ट्रेनिंग आधारित वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप होगी. बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिलने का अवसर भी दिया जाएगा. इंटर्नशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह तय पेमेंट मिलेगा. इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर 10,000 प्रतिमाह तक इंसेंटिव भी दिया जाएगा. पीपीओ मिलने के बाद उम्मीदवारों का वार्षिक पैकेज 4 लाख से 6 लाख रुपये तक हो सकता है. 

इंटर्नशिप  में क्या होगा काम? 

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को संभावित छात्रों से कांटेक्ट करना होगा. उनकी पढ़ाई से जुड़ी जरूरत को समझना होगा और 19 एम एकेडमी के प्रोग्राम की जानकारी देनी होगी. साथ ही एडमिशन प्रक्रिया में छात्रों की मदद करना, नियमित फॉलो अप करना और तय टारगेट पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी. 

PlanetSpark में फुल टाइम नौकरी का मौका 

सीपीसी ने PlanetSpark में बिजनेस डेवलपमेंट काउंसलर पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह फुल टाइम जॉब होगी, जिसकी पोस्टिंग गुरुग्राम में रहेगी. इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्र आवेदन कर सकते हैं. 

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सैलरी और करियर ग्रोथ 

ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 21,428 रुपये प्रतिमाह और इंसेंटिव दिए जाएंगे. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 4.1 लाख रुपये वार्षिक फिक्स्ड सैलरी के साथ 2.4 लाख रुपये तक वेरिएबल पे मिलेगा. वहीं अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिलने पर 4.8 लाख रुपये वार्षिक फिक्स्ड सैलरी और 2.4 लाख रुपये तक वेरिएबल पे दिया जाएगा. 

जिम्मेदारियां और लास्ट डेट 

इस भूमिका में उम्मीदवारों को छात्रों और पेरेंट्स को PlanetSpark के कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम के बारे में जानकारी देनी होगी. साथ ही उनकी जरूरत के अनुसार उपयुक्त कोर्स सुझाना और एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने तक मार्गदर्शन करना होगा. इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की ओर से उपलब्ध कराए गए रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. दोनों अवसरों के लिए आवेदन तिथि 22 जुलाई रात 11:59 बजे तक कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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