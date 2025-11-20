एक्सप्लोरर
Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
RRC NR ने 4116 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 25 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे चयन मेरिट के आधार पर होगा जानें पूरी प्रक्रिया...
उत्तर रेलवे ने इस बार युवाओं के लिए बड़ा मौका दिया है RRC NR अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है यह भर्ती 2025-26 सत्र के लिए होगी और इसमें देशभर के 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा.
Published at : 20 Nov 2025 08:07 AM (IST)
