Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?

RRC NR ने 4116 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 25 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे चयन मेरिट के आधार पर होगा जानें पूरी प्रक्रिया...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Nov 2025 08:07 AM (IST)
उत्तर रेलवे ने इस बार युवाओं के लिए बड़ा मौका दिया है RRC NR अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है यह भर्ती 2025-26 सत्र के लिए होगी और इसमें देशभर के 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए यह भर्ती स्किल-बेस्ड है, इसलिए ITI की ट्रेड और प्रैक्टिकल नॉलेज का होना जरूरी माना गया है बिना ITI वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे.
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है आयु की गणना 24 दिसंबर 2025 की तारीख से की जाएगी सरकारी नियमों के अनुसार SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा.
इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा चयन पूरी तरह 10वीं और ITI में मिले अंकों के औसत के आधार पर बने मेरिट लिस्ट से किया जाएगा अगर दो उम्मीदवारों के अंक एक समान होते हैं, तो बड़े उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है वहीं SC, ST, PwBD और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है चयन होने के बाद अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा जो Apprentice Act 1961 के नियमों के अनुसार तय किया जाता है.
रेलवे में अप्रेंटिसशिप युवाओं के लिए स्किल सीखने और भविष्य में रोजगार पाने का बड़ा अवसर होती है इस भर्ती में पदों की संख्या भी काफी ज्यादा है जिससे चयन की संभावना बढ़ जाती है 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे जैसी बड़ी संस्था में ट्रेनिंग पाना करियर के लिए बेहद फायदेमंद होता है आवेदन समय सीमा से पहले जरूर करें.
उम्मीदवारों को RRC NR की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें फिर अपनी बेसिक जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और ITI ट्रेड की डिटेल भरें इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें अंत में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.
Published at : 20 Nov 2025 08:07 AM (IST)
नौकरी फोटो गैलरी

