रेलवे में अप्रेंटिसशिप युवाओं के लिए स्किल सीखने और भविष्य में रोजगार पाने का बड़ा अवसर होती है इस भर्ती में पदों की संख्या भी काफी ज्यादा है जिससे चयन की संभावना बढ़ जाती है 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे जैसी बड़ी संस्था में ट्रेनिंग पाना करियर के लिए बेहद फायदेमंद होता है आवेदन समय सीमा से पहले जरूर करें.