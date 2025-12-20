टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर हाल ही में उनकी सोसाइटी हमला हो गया था. वहीं अब एक्टर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि मुंबई स्थित उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटी में उन पर हुए हमले के कई दिनों बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उन्होंने पुलिस को क्लियर एविडेंस भी दिए हैं.

मामूली कहासुनी में हुआ था अनुज सचदेवा पर हमला

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुज सचदेवा ने बताया, “यह घटना रविवार देर रात मेरे रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स के पार्किंग क्षेत्र में हुई थी. एक मामूली कहासुनी अचानक इस तरह बढ़ गई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, बिना किसी उकसावे के, दूसरे निवासी ने अग्रेसिव होकर मुझ पर रॉड से हमला कर दिया.”

अभिनेता ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद एक पड़ोसी ने उन पर हमला किया. एफआईआर में दर्ज है कि सचदेवा ने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ी एक कार की तस्वीर खींची और मालिक की पहचान करने के लिए उसे सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था.

अनुज सचदेवा को लगी है सीरियस चोट

बाद में उन्होंने अपनी चोटों की गंभीरता का ब्योरा दिया. अनुज ने बताया. “हमला बेहद क्रूर था और इसने मुझे शॉक्ड और हेल्पलेस कर दिया. यह अचानक का हुस्सा नहीं था, यह हिंसा का एक सीरियल एक्ट था. जिसके रिजल्ट कहीं ज्यादा डरावने हो सकते थे. यह घटना मेरे ही समाज में घटी, इसने मेरी सुरक्षा की भावना को गहराई से झकझोर दिया है.” सचदेवा ने आगे कहा, “मुझे गंभीर चोट लगी है जिससे मेरी स्पीच लड़खड़ा रही है, विजन धुंधली हो गई है और बार-बार उल्टी हो रही है.” उन्होंने बताया कि सिर में गंभीर चोट की आशंका के चलते डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम और निगरानी की सलाह दी है.

क्लियर एविडेंस के बावजूद आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी

अभिनेता ने बताया कि उन्होंने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया. एक्टर ने कहा, “मैंने घटना के तुरंत बाद सभी अवेलेबल सबूतों के साथ एक ऑफिशियल पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हमले का वीडियो फुटेज, एक चश्मदीद गवाह की डिटेल और सीसीटीवी कैमरों की जानकारी शामिल थी, जिनमें घटना की डिटेल थी.”

उन्होंने इस बात पर निराशा जाहिर कि कि आरोपी व्यक्ति अभी भी उसी बिल्डिंग में रह रहा है. अनुज ने कहा, “अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. क्लियर एविडेंस, मीडिया कवरेज और इतने पब्लिक कंसर्न के बावजूद, आरोपी उसी इमारत में रह रहा है. पुलिस द्वारा एक्शन ना लेन पर मैं बहुत परेशान हूं और मुझे अपने ही घर में अनसेफ फील हो रहा है.”

अनुज की शिकायत मे क्या कहा गया है?

शिकायत में कहा गया है कि घटना के समय सचदेवा रात के खाने के बाद अपने डॉग को बाहर ले गए थे. बताया जाता है कि कुत्ते ने उस व्यक्ति पर भौंका था, जिससे टेशन और बढ़ गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पड़ोसी ने चौकीदार की लाठी छीनकर उसके सिर, पीठ और पैर पर वार कर दिया. ये देखकर सचदेवा के दोस्त ने शोर मचाया और सुरक्षा गार्ड ने लाठी ले ली थी. अनुज ने आगे कहा, “मेरी हालत देखकर मेरे माता-पिता सदमे में हैं और बेहद परेशान हैं. किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे को इस तरह की स्थिति से गुजरते हुए नहीं देखना चाहिए. हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सच्चाई सामने आए.”