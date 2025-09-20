एक्सप्लोरर
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Sep 2025 08:28 AM (IST)
शिक्षा
5 Photos
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
शिक्षा
7 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो NUSRL रांची की इस भर्ती के लिए करें अप्लाई, लास्ट डेट बेहद करीब
शिक्षा
6 Photos
सरकारी इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, IOCL ने निकाली JE भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
शिक्षा
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion