Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी

Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी

पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 08:28 AM (IST)
पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 190 पद निकाले गए हैं. इनमें 130 पद क्रेडिट मैनेजर और 60 पद एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए निर्धारित हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 190 पद निकाले गए हैं. इनमें 130 पद क्रेडिट मैनेजर और 60 पद एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए निर्धारित हैं.
किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक डिग्री और न्यूनतम 60% अंक जरूरी हैं. SC/ST/OBC/PwBD उम्मीदवारों को 55% अंकों पर छूट मिलेगी. साथ ही CA, CMA, CFA या MBA (Finance) वाले भी आवेदन कर सकते हैं. कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, पशु चिकित्सा, कृषि इंजीनियरिंग या मत्स्य पालन में स्नातक होना चाहिए. 60% अंक जरूरी हैं जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 55% अंक पर्याप्त हैं.
किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक डिग्री और न्यूनतम 60% अंक जरूरी हैं. SC/ST/OBC/PwBD उम्मीदवारों को 55% अंकों पर छूट मिलेगी. साथ ही CA, CMA, CFA या MBA (Finance) वाले भी आवेदन कर सकते हैं. कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, पशु चिकित्सा, कृषि इंजीनियरिंग या मत्स्य पालन में स्नातक होना चाहिए. 60% अंक जरूरी हैं जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 55% अंक पर्याप्त हैं.
आवेदक की आयु 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी जन्म 02 सितंबर 1990 से पहले और 01 सितंबर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
आवेदक की आयु 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी जन्म 02 सितंबर 1990 से पहले और 01 सितंबर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये रखा गया है. वहीं, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये निर्धारित है.
सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये रखा गया है. वहीं, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये निर्धारित है.
चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा DA, HRA/लीज्ड हाउस, CCA, चिकित्सा सुविधाएं, LTC और अन्य भत्ते भी बैंक के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे.
चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा DA, HRA/लीज्ड हाउस, CCA, चिकित्सा सुविधाएं, LTC और अन्य भत्ते भी बैंक के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे.
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाएं. भर्ती सेक्शन में जाकर सही लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें. फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लें.
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाएं. भर्ती सेक्शन में जाकर सही लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें. फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लें.
Published at : 20 Sep 2025 08:28 AM (IST)
Education Bank Jobs JOB Punjab And Sind Bank Recruitment 2025

