किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक डिग्री और न्यूनतम 60% अंक जरूरी हैं. SC/ST/OBC/PwBD उम्मीदवारों को 55% अंकों पर छूट मिलेगी. साथ ही CA, CMA, CFA या MBA (Finance) वाले भी आवेदन कर सकते हैं. कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, पशु चिकित्सा, कृषि इंजीनियरिंग या मत्स्य पालन में स्नातक होना चाहिए. 60% अंक जरूरी हैं जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 55% अंक पर्याप्त हैं.