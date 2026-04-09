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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीNPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई

NPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई

NPS Trust Recruitment 2026: NPS Trust ने कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Apr 2026 10:09 AM (IST)
NPS Trust Recruitment 2026: NPS Trust ने कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका आया है. NPS Trust ने सीनियर लेवल के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के आवेदन किया जा सकता है.

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इस भर्ती में कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं. दोनों पदों के लिए कुल मिलाकर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिन पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं. दोनों पदों के लिए कुल मिलाकर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिन पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना जरूरी हैबी.टेक, बी.ई., एमबीए, एम.कॉम या सीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.साथ ही संबंधित फील्ड में अनुभव होना भी जरूरी है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना जरूरी हैबी.टेक, बी.ई., एमबीए, एम.कॉम या सीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.साथ ही संबंधित फील्ड में अनुभव होना भी जरूरी है.
Published at : 09 Apr 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
JObs NPS Trust Recruitment 2026 NPS Trust Vacancy

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