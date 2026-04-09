एक्सप्लोरर
NPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
NPS Trust Recruitment 2026: NPS Trust ने कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका आया है. NPS Trust ने सीनियर लेवल के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के आवेदन किया जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 09 Apr 2026 10:09 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डिजीलॉकर पर ऐसे देख सकेंगे नतीजे
शिक्षा
सिर्फ एक साल की तैयारी, बिना कोचिंग बनीं आईएएस; जानें अनन्या की कहानी
शिक्षा
एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
शिक्षा
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion