इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना जरूरी हैबी.टेक, बी.ई., एमबीए, एम.कॉम या सीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.साथ ही संबंधित फील्ड में अनुभव होना भी जरूरी है.