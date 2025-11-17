एक्सप्लोरर
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज देशभर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसके लिए 12वीं पास युवा 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (NABFINS) ने देशभर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर (CSO) के कई पदों पर भर्ती निकाल दी है.
Published at : 17 Nov 2025 04:56 PM (IST)
