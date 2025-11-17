नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

NABFINS की यह भर्ती देश के कई राज्यों के लिए निकाली गई है. जहां भी पद खाली हैं, वहां के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक जारी किए गए हैं. नौकरी फील्ड स्तर पर होगी, जिसमें उम्मीदवारों को लोगों से मिलकर बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेवाओं से जुड़ा काम करना होगा.