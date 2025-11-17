हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज देशभर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसके लिए 12वीं पास युवा 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Nov 2025 04:56 PM (IST)
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज देशभर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसके लिए 12वीं पास युवा 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (NABFINS) ने देशभर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर (CSO) के कई पदों पर भर्ती निकाल दी है.

NABFINS की यह भर्ती देश के कई राज्यों के लिए निकाली गई है. जहां भी पद खाली हैं, वहां के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक जारी किए गए हैं. नौकरी फील्ड स्तर पर होगी, जिसमें उम्मीदवारों को लोगों से मिलकर बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेवाओं से जुड़ा काम करना होगा.
NABFINS की यह भर्ती देश के कई राज्यों के लिए निकाली गई है. जहां भी पद खाली हैं, वहां के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक जारी किए गए हैं. नौकरी फील्ड स्तर पर होगी, जिसमें उम्मीदवारों को लोगों से मिलकर बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेवाओं से जुड़ा काम करना होगा.
सबसे खास बात यह है कि फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. यानी यदि आपने हाल ही में 12वीं पास की है और नौकरी की तलाश में हैं, तो आप इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं.
सबसे खास बात यह है कि फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. यानी यदि आपने हाल ही में 12वीं पास की है और नौकरी की तलाश में हैं, तो आप इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं.
उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु 33 साल रखी गई है. हालांकि SC/ST/OBC जैसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.
उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु 33 साल रखी गई है. हालांकि SC/ST/OBC जैसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर 2025 तय की गई है. समय कम है, इसलिए योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें. आवेदन NABFINS की ऑफिशियल वेबसाइट nabfins.org पर जाकर भरा जा सकता है.
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर 2025 तय की गई है. समय कम है, इसलिए योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें. आवेदन NABFINS की ऑफिशियल वेबसाइट nabfins.org पर जाकर भरा जा सकता है.
उम्मीदवार सबसे पहले वेबसाइट nabfins.org/Careers पर जाएं. अब होम पेज पर अलग-अलग राज्यों की सूची दिखाई देगी.
उम्मीदवार सबसे पहले वेबसाइट nabfins.org/Careers पर जाएं. अब होम पेज पर अलग-अलग राज्यों की सूची दिखाई देगी.
जिस राज्य के लिए आवेदन करना है, उसके सामने दिए गए Apply लिंक पर क्लिक करें. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म खोलना होगा. मांगी गई सारी जानकारी डिटेल्स से भरें. अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें.
जिस राज्य के लिए आवेदन करना है, उसके सामने दिए गए Apply लिंक पर क्लिक करें. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म खोलना होगा. मांगी गई सारी जानकारी डिटेल्स से भरें. अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें.
Published at : 17 Nov 2025 04:56 PM (IST)
JOB NABFINS Recruitment 2025 NABARD Financial Services Jobs

नौकरी फोटो गैलरी

