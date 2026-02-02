एक्सप्लोरर
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
education, job, UPSSSC Lekhpal Form Correction 2026, UP Lekhpal , Lekhpal Bharti Correction, UPSSSC
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है.जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी थी, वे अब अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं.यह सुविधा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.
Published at : 02 Feb 2026 09:07 AM (IST)
