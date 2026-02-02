हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीलेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका

लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका

education, job, UPSSSC Lekhpal Form Correction 2026, UP Lekhpal , Lekhpal Bharti Correction, UPSSSC

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Feb 2026 09:07 AM (IST)
education, job, UPSSSC Lekhpal Form Correction 2026, UP Lekhpal , Lekhpal Bharti Correction, UPSSSC

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है.जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी थी, वे अब अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं.यह सुविधा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

1/6
UPSSSC लेखपाल भर्ती के तहत कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, ऐसे में आयोग चाहता है कि सभी आवेदकों की जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.
UPSSSC लेखपाल भर्ती के तहत कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, ऐसे में आयोग चाहता है कि सभी आवेदकों की जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.
2/6
फॉर्म सुधार प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, फोटो या हस्ताक्षर में गलती होने पर उम्मीदवार को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, इसलिए समय रहते सुधार करना बेहद जरूरी है.
फॉर्म सुधार प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, फोटो या हस्ताक्षर में गलती होने पर उम्मीदवार को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, इसलिए समय रहते सुधार करना बेहद जरूरी है.
Published at : 02 Feb 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
JOB UPSSSC Lekhpal Form Correction 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती अजित पवार के अंतिम संस्कार को दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती अजित पवार के अंतिम संस्कार को दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
नौकरी
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget